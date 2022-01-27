Samanyolu Haber /Dünya / İran cephesinden dikkat çeken ABD mesajı /27 Ocak 2022 23:01

İran cephesinden dikkat çeken ABD mesajı

ABD politikaları konusunda bir mesaj paylaşan İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan'ın, " "Tarih, tecrübe ve ABD’li siyasetçilerin uygulamaları ABD'ye hiçbir zaman güven olmayacağını göstermiştir." ifadelerini kullandığı belirtildi.

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Sputnik Türkiye'de yer alan habere göre İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, ABD'ye hiçbir zaman güven duyulmayacağını belirterek, "Tarih, tecrübe ve ABD’li siyasetçilerin uygulamaları ABD'ye hiçbir zaman güven olmayacağını göstermiştir" dedi.

İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, ABD'ye hiçbir zaman güven duyulmayacağını ifade etti. Abdullahiyan sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Tarih, tecrübe ve ABD’li siyasetçilerin uygulamaları ABD'ye hiçbir zaman güven olmayacağını göstermiştir" ifadelerini kullandı.

Abdullahiyan, ABD karşısında ölçülerinin Washington yönetiminin uygulamaları olacağını ve nükleer müzakerelerin devam ettiği Avusturya’nın başkenti Viyana'da somut adımlar görmek istediklerini belirtti.


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