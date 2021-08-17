Samanyolu Haber /Dünya / İran Cumhurbaşkanı Reisi’den ‘Yemen’ açıklaması /17 Ağustos 2021 22:20

İran Cumhurbaşkanı Reisi’den ‘Yemen’ açıklaması

İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, Irak Başbakanı Mustafa el-Kazımi ile yaptığı telefon görüşmesinde, herkesin Yemen'deki savaşın durması için çalışması gerektiğini açıkladı.

SHABER3.COM

İran Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre Reisi ve Kazımi, ikili ilişkiler, bölgesel gelişmeler, ay sonu Irak'ta yapılacak toplantı ve Yemen'deki iç savaşı görüştü.

Yemen'deki savaşın sona ermesi ve buradaki sorunun çözülmesi gerektiğini vurgulayan Reisi, "Herkes Yemen'deki savaşın durması için çalışmalıdır. Herkes buradaki halkın kendi kaderini belirlemesi hakkına saygı duymalıdır." ifadelerini kullandı.

Güçlü, bağımsız, güvenli, imar edilmiş ve ilerlemiş bir Irak istediklerini aktaran Reisi, Bağdat'ta ay sonu yapılacak toplantıya daveti nedeniyle Kazımi'ye teşekkür ederek, toplantıya katılmaktan memnuniyet duyacağını ifade etti.

Irak'ın istikrarına hizmet edecek her girişimi desteklediklerini kaydeden Reisi, şöyle devam etti:

"Bölge ülkeleri iş birliği yaparak kalıcı barış ve istikrarı elde etme gücüne sahiptir. Yabancıların müdahalesi güvenlik ve istikrara hizmet etmiyor. İran ve Irak halkının ortak idealleri var ve bu nedenle düşmanlar yoğun çaba göstermesine rağmen iki ülke arasındaki ilişkilerde sorun çıkaramadı."

Reisi'yi yeni görevi nedeniyle tebrik eden Kazımi de iki ülke arasındaki anlaşmaların uygulanmasının hızlandırılmasını temenni ederek, "Bölge, büyük sorunlara şahit oluyor. Bunun çözümü için bölge ülkeleri iş birliği yapmalıdır." ifadelerini kullandı.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber İran Cumhurbaşkanı Reisi’den ‘Yemen’ açıklaması Sonraki Haber >>

Kargo uçağıyla ölüme uçan Afganlar, o anlarını kaydetmiş

Kargo uçağıyla ölüme uçan Afganlar, o anlarını kaydetmiş

Taliban militanları, Cumhurbaşkanlığı sarayında spor yapıyor.

Taliban militanları, Cumhurbaşkanlığı sarayında spor yapıyor.

Kabil Havalimanı'ndan korkunç görüntüler gelmeye devam ediyor

Kabil Havalimanı'ndan korkunç görüntüler gelmeye devam ediyor

Afganistan’dan uçağın tekerleklerine saklanarak kaçmak isteyen iki kişi düşerek öldü

Afganistan’dan uçağın tekerleklerine saklanarak kaçmak isteyen iki kişi düşerek öldü

Kabil Havalimanı’nda ABD askerleri ateş açtı: 5 kişi öldü

Kabil Havalimanı’nda ABD askerleri ateş açtı: 5 kişi öldü

Erdoğan 'yine' 3 gün arayla kendini yalanladı

Erdoğan 'yine' 3 gün arayla kendini yalanladı

Bozkurt'ta tartışmaların göbeğindeki 'Yıkılan HES' havadan görüntülendi

Bozkurt'ta tartışmaların göbeğindeki 'Yıkılan HES' havadan görüntülendi

Kabil havalimanında can pazarı

Kabil havalimanında can pazarı

Taliban Kabil’e girdi, cezaevleri boşaltıldı; kentten kaçış başladı

Taliban Kabil’e girdi, cezaevleri boşaltıldı; kentten kaçış başladı

Tomruk deposu patladı

Tomruk deposu patladı
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
23:49:33