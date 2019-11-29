Samanyolu Haber /Dünya / İran’daki olaylarda ölü sayısı 161’e ulaştı /29 Kasım 2019 20:06

İran’daki olaylarda ölü sayısı 161’e ulaştı

Uluslararası Af Örgütü, İran'daki benzin zammına tepki gösterilerinde ölü sayısının 161'e yükseldiğini açıkladı.Uluslararası Af Örgütü’nün Twitter hesabından yapılan yazılı açıklamada, benzine getirilen zam nedeniyle İran genelinde patlak veren protestolarda en az 161 kişinin hayatını kaybettiği ancak ölü sayısının tahmin edilenden fazla olabileceği belirtildi.

SHABER3.COM

Af Örgütü son olarak pazartesi günü yaptığı açıklamada ülkedeki gösterilerde ölü sayısını 143 olarak duyurmuştu.Söz konusu açıklamalarda, teyit edilen video görüntüleri, görgü tanıklarının ifadeleri ve ülke dışındaki aktivistlerce verilen “güvenilir bilgilerin” göstericilerin güvenlik güçlerince öldürüldüğünü gösterdiği belirtilmişti.

ABD yaptırımlarının da etkisiyle ekonomik açıdan zor günler geçiren İran halkı, 15 Kasım’da benzine 3 kat zam yapıldığının açıklanmasının ardından ülkenin birçok kentinde protestolara başlamıştı.

Gösterilerde, birçok kentte kamu binaları, bankalar, benzin istasyonları ve marketler tahrip edilmiş, yaklaşık 7 bin kişinin gözaltına alındığı belirtilmişti.

Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber İran’daki olaylarda ölü sayısı 161’e ulaştı Sonraki Haber >>

MHP'ye dokunan yanıyor!

MHP'ye dokunan yanıyor!

Sen önce beyin ölümünü kontrol ettir!

Sen önce beyin ölümünü kontrol ettir!

'Kuruyemişçinin önünden bakarak geçiyorum'

'Kuruyemişçinin önünden bakarak geçiyorum'

Merkel sahneye çıkarken sendeledi

Merkel sahneye çıkarken sendeledi

Hande Fırat canlı yayında fenalaştı!

Hande Fırat canlı yayında fenalaştı!

Kırık Tebeşir Platformu'ndan anlamlı ziyaret

Kırık Tebeşir Platformu'ndan anlamlı ziyaret

CNN Türk 'havayı kirletme iznini' savundu

CNN Türk 'havayı kirletme iznini' savundu

Sizin AKP'niz altında yaşamak böyle, değil mi?

Sizin AKP'niz altında yaşamak böyle, değil mi?

Uzay aracının sıradışı uçakla taşınması kameralara böyle yansıdı

Uzay aracının sıradışı uçakla taşınması kameralara böyle yansıdı

Masumiyet karinesi nerede kaldı?

Masumiyet karinesi nerede kaldı?
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
22:17:37