İran’daki olaylarda ölü sayısı 161’e ulaştı

Af Örgütü son olarak pazartesi günü yaptığı açıklamada ülkedeki gösterilerde ölü sayısını 143 olarak duyurmuştu.Söz konusu açıklamalarda, teyit edilen video görüntüleri, görgü tanıklarının ifadeleri ve ülke dışındaki aktivistlerce verilen “güvenilir bilgilerin” göstericilerin güvenlik güçlerince öldürüldüğünü gösterdiği belirtilmişti.





ABD yaptırımlarının da etkisiyle ekonomik açıdan zor günler geçiren İran halkı, 15 Kasım’da benzine 3 kat zam yapıldığının açıklanmasının ardından ülkenin birçok kentinde protestolara başlamıştı.





Gösterilerde, birçok kentte kamu binaları, bankalar, benzin istasyonları ve marketler tahrip edilmiş, yaklaşık 7 bin kişinin gözaltına alındığı belirtilmişti.



