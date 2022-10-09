Samanyolu Haber /Dünya / İran devlet televizyonunda Hamaney'e şok: Konuşması kesilip protestocular yayımlandı /09 Ekim 2022 12:00

İran devlet televizyonunda Hamaney'e şok: Konuşması kesilip protestocular yayımlandı

İran devlet televizyonuna siber müdahale gerçekleşti, dini lider Ali Hamaney'in konuşması kesilerek Mahsa Amini ve protestolarda yaşamını yitiren kadınların görüntüleri yayımlandı.

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İran devlet televizyonuna yönelik siber müdahalede dini lider Ayetullah Ali Hamaney'in konuşması kesilerek Mahsa Amini ve protestolarda hayatını kaybeden kadınların görüntüleri yayımlandı. 

Müdahale haber bülteni sırasında gerçekleşti. Hamaney'in konuşması aktarıldığı sırada ekranda aniden ahlak polisi tarafından işkenceyle öldürülen Amini ile birlikte protestolar sırasında yaşamını yitiren kadınların görüntüleri belirdi.

Hamaney'in hedef alındığı "Bize katılın ve ayağa kalkın" yazılı kısa süreli videoda, "Kadın, yaşan, özgürlük" sloganları duyuldu.

Müdahaleyi, daha önce de İran yönetimine karşı siber eylemler düzenleyen "Adalet-i Ali" adlı hacker grubu Twitter hesabından üstlendi.

PROTESTOLAR SÜRÜYOR
Öte yandan ülke sokaklarında Mahsa Amini protestoları sürüyor. Eylemler dün gece geç saatlere kadar devam etti.

Başkentte muhafazakar kesimin yoğunluklu yaşadığı Tahran Pars bölgesi gösterilere sahne oldu. Halk çöp konteynerlerini yakarak yolu trafiğe kapatıp sloganlar attı.

Sosyal medyaya yansıyan görüntülerde, Tahran’ın Naziabad bölgesindeki eyleme yoğun katılım olduğu dikkati çekti.

Azeri Üçyolu’nda halk ateş yakıp rejim karşıtı sloganlar attı. Hemen her gün gösterilerin yapıldığı Şeriati Caddesi’ndeki metro istasyonunun önü de yeniden eyleme sahne oldu.

Ebuzer Bulvarı'nda hükümet pankartları yakılırken şehrin birçok bölgesinde caddelere barikatlar kuruldu.

Birçok kentte gösteriler gecenin geç saatlerine kadar sürerken, üniversitelerdeki protestolar da devam etti.
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