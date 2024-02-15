Samanyolu Haber /Dünya / İran'ın doğal gaz hattındaki patlamalar sabotajmış /15 Şubat 2024 09:16

İran'ın doğal gaz hattındaki patlamalar sabotajmış

İran'da doğal gaz dağıtım hattında meydana gelen iki patlamanın sabotaj kaynaklı olduğu açıklandı. İran Petrol Bakanı Cevad Ovci, patlamanın çevre köylere gaz dağıtımını etkilediğini söyledi.

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İran'ın Çeharmahal-Bahtiyari eyaletine bağlı Borucen ilçesindeki doğal gaz dağıtım hattında sabaha karşı iki patlama meydana geldi.

İran petrol Bakanı Cevad Ovci, televizyonda yaptığı konuşmada herhangi bir grubu işaret etmeden patlamaların sabotajdan kaynaklandığını söyledi.

Patlamanın ardından Petrol Bakanı, bakan yardımcıları ve ilgili güvenlik kurumları acil olarak toplandı.

Patlama sonrası sanayi kuruluşlarına gaz akışında sıkıntı olmadığı ancak hattın yakınındaki bazı köylerde basınç düşüşü ve gaz kesintisi yaşandığı belirtildi.

Patlamada ölü ve yaralı olmadığı ve kesintiyi gidermek için çalışmaların sürdüğü kaydedildi.

İran'ın Huzistan eyaletinde 2017 yılında doğal gaz boru hattına düzenlenen saldırıları Arap ayrılıkçıları üstlenmişi.
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