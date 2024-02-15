Anagold çevre felaketindeki riskler, tüm boyutları ile biliniyor mu?













Uzman ekipte kimler yer alıyor?





Kütle ne gibi kimyasalları barındırıyor?

DW Türkçe'ye konuşan Anagold'un eski bir maden çalışanı, "Burası devlet tarafından yeterli seviyede kontrol edilmeyen bir maden. Olay bağıra bağıra geldi. Toprak kayması deniyor ya, öyle bir şey yok. O toprak değil, liç. Yani içinde cevher olan, ağır metal olan maden yığını, siyanürle kontamine. Bu zehirli toprak iki milyon metreküp sağa sola saçıldı minimumda. Ve yarısı kontrolsüz alanda. Şu anda yağışla yer altı sularına karışması yüzde 99 ihtimal" diyor.

Yığın liç alanı neden kaydı?





Anagold eski çalışanı: Sebebi kontrolsüz solüsyon basımı





Toprakla alışverişine engel var mı?

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı alınan numunelerde şu an için bir kirlilik tespit edilmediğini duyursa da uzmanlara göre yayılan alan hiçbir şekilde koruma içermediği için siyanür ve diğer ağır metallerin toprağa karışmaması imkansız.

Menfezleri kapatmak Fırat'a ulaşmasını önler mi?

Yığın liç alanından akan malzemenin Fırat'a ulaşmasını engellemek için kamu yetkilileri menfezlerin kapatıldığını duyurdu. Uzmanlara göre ise bu gerekli bir önlem olsa da siyanürlü malzemenin yeraltı sularından Fırat'a karışmasını engellemeyecek.

Çalışmalar şeffaf yürütülüyor mu?





"Şirketin taahhütleri gerekçe gösterildi"





Anagold ÇED yönetmeliğine uydu mu?

Murat Kurum, maden işletmesine Çevresel Etki Değerlendirme (ÇED) olumlu kararının Bakanlığı döneminde verilmesine ilişkin eleştirilere yanıt olarak "Bakanlığım döneminde, söz konusu bu işletmeye verilen ÇED raporunu dile getiriyorlar. Çevre Bakanlığı sadece çevresel etkileri denetler. İşletme; çevreye, doğaya zarar veriyor mu? Vermiyor mu? Buna bakar… Çevre Bakanlığı işletmenin kapasite artışı kararını vermez, veremez, çünkü böyle bir yetkisi yoktur. Sadece ve sadece kapasite artışının çevreye etkisini ölçer, onaylar ya da onaylamaz" dedi.

Halk sağlığı riskleri neler?

Siyanür işlemi sırasında altınla birlikte çözülen çinko, nikel, bakır, demir, arsenik gibi ağır metallerin ise insan sağlığına ciddi etkileri söz konusu.