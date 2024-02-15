Erzincan İliç'teki Anagold çevre felaketinden kimler sorumlu?

Avukat Özgür Urfa: Kasten öldürme suçu var





Avukat Arif Ali Cangı: Bu bile bile işlenen bir cinayet





"Geliyorum diyen bir felaket yaşandı"





"Siyasi iktidar da sorumlu"





2022'deki sızıntı nasıl oldu, soruşturma nasıl kapatıldı?





16 milyon TL ceza kesildi

Bakanlık, denetim sonucunda çevre kirliliği nedeniyle şirkete 16 milyon 441 bin TL para cezası verdi. Bakanlık ayrıca benzeri bir olayın bir daha yaşanmaması veya herhangi bir sızıntı halinde siyanür çözeltisinin tesis dışına çıkmasının engellenmesi amacıyla, tesiste çevresel tedbirler tamamlanıncaya kadar faaliyetin durdurulması kararı alındı. Madenin Çevre İzin ve Lisans Belgesi de iptal edilmişti. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı da 33 eksiklik belirlediği madene 594 bin 651 TL para cezası kesti.

Bilirkişiler "liç sahasında olumsuzluk yok" dedi





Şüpheliler hakkında "kasıt yok" denilerek takipsizlik verildi



