Ülkesinde cami yıkan Hindu Başbakan, Birleşik Arap Emirlikleri'nde tapınak açtı

BAE hükümet üyeleri, Bollywood aktörleri ve Hint topluluğunun katıldığı törende Hindu dini liderler ile keşişlerin eşlik ettiği Modi, tapınağı gezerken dua etti.









İki bin Müslüman öldürülmüştü

Babür Camii'nin yıkılması Hindistan'da çoğu Müslüman 2 bin kişinin ölümüne yol açan kanlı ayaklanmaları tetiklemiş ve bu bölge uzun süre iki toplum için dini bir gerginlik noktası olmuştu.

Ülkesindeki Müslümanları marjinalleştirmekle suçlanan Hindistan Başbakanı Narendra Modi, Birleşik Arap Emirlikleri'ne yaptığı ziyarette tapınak açtı.Hindistan'ın yaklaşık 1,5 milyarlık nüfusunun yüzde 14'ünü oluşturan Müslümanlara yönelik politikaları nedeniyle eleştirilen Hindistan Başbakanı Narendra Modi, Birleşik Arap Emirlikleri'ni ziyaret etti.Modi, Hindistan'da Müslümanlarla Hindular arasında çatışmalara neden olan Babür Camisi'nin yerine yapılan Hindu tapınağını da açarak töreni yönetmişti.Hindu Başbakan Modi, yaklaşık 3,5 milyon Hindistanlının yaşadığı Birleşik Arap Emirlikleri'ni ülkesinde yapılacak seçim öncesi ziyaret etti.Ziyarette, BAE hükümeti tarafından verilen 27 dönüm araziye 95 milyon dolar maliyetle inşa edilen büyük tapınağın açılışı da yapıldı.Tapınak açılışı seçim öncesi Hindistan basınında geniş yer aldı. Ülkesindeki Müslümanları ötekileştirmekle eleştirilen Modi, geçen ay da 1992'de bir Hindu çetesi tarafından yıkılan 16. yüzyıldan kalma caminin yerine inşa edilen devasa bir tapınağın açılışını yapmıştı.Anlaşmazlık, 2019'da Hindistan Yüksek Mahkemesi'nin tartışmalı bir kararla caminin yıkımını yasaların "korkunç bir ihlali" olarak nitelendirmesi ancak Müslümanlara farklı bir arsa verirken Hindulara arsayı tahsis etmesiyle sona ermişti.