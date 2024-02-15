Pakistan'da başbakan belli oluyor

Şerif liderliğindeki Pakistan Müslüman Birliği-Navaz (PML-N) partisi, 264 sandalyeli parlamentoda yalnızca 80 sandalye kazandı. Ancak altı parti koalisyon hükümeti için Şerif'e destek açıkladı.



72 yaşındaki Şerif'in ağabeyi olan ve üç kez başbakanlık yapan Navaz Şerif'in tekrar milletvekili seçilmesinden sonra dördüncü kez göreve gelmesine daha fazla ihtimal veriliyordu.



Fakat partisi ve koalisyon müttefikleri tercihlerini Şahbaz Şerif'ten yana kullandı. Navaz Şerif'in kızı Meryem, sosyal medya hesabından babasının bir azınlık koalisyon hükümetini yönetmek istemediğini söyledi.



Şerif, parlamentonun 2022'de Eski Başbakan İmran Han'ı görevden almasıyla farklı partilerden oluşan bir koalisyonun 16 ay boyunca bir arada tutulmasında ve 2023'te Uluslararası Para Fonu (IMF) anlaşmasının sağlanmasında kilit bir rol oynadı.



PML-N, üst düzey generallerle politika farklılıkları nedeniyle anlaşmazlığa düşen ortak rakipleri Han karşısında, güçlü orduyla aralarındaki farklılıkları ortadan kaldırdı ve Şahbaz Şerif başbakan oldu.



O dönemde Navaz Şerif Londra'da kendi isteğiyle sürgündeydi ve kamu görevinden men edildi.



Başbakanlık görevinden önce genç Şerif, bir politikacıdan çok iyi bir yönetici olarak biliniyordu ve ülkenin en büyük eyaleti olan Pencap'ta üç kez başbakanlık yapmıştı.



Ancak başbakan olarak, kilit politikalar konusunda birbirleriyle sıklıkla anlaşmazlığa düşen koalisyon partileri arasında barışı sağlama rolünü başarıyla üstlendi.



Şahbaz Şerif'in kısa görev süresindeki en büyük başarısı, iflasın eşiğindeki Pakistan'a IMF'den gelen kurtarma paketi oldu. Anlaşma, Şerif'in geçen yıl haziran ayında IMF başkanı Kristalina Georgieva'yı şahsen aramasının ardından imzalanmıştı.



Ancak görevi sırasında enflasyon, rupinin rekor düzeyde değer kaybetmesiyle yüzde 38 gibi yüksek bir seviyeye ulaştı. Bunun başlıca nedeni de IMF programının ekonomiyi istikrara kavuşturmak için gerektirdiği yapısal reformlardı.



Pakistan, enflasyonun yüzde 30 civarında yüksek seyretmesi ve ekonomik büyümenin yüzde 2 civarına yavaşlaması nedeniyle ekonomik krizin eşiğinde seyretmeye devam ediyor.



Mevcut programın önümüzdeki ay sona ermesini ardından Şerif'in Pakistan'ı toparlanma yolunda tutmak için yeni bir IMF kurtarma paketi imzalaması gerekecek.



Ancak Şerif'in asıl görevi, bağımsızlıktan bu yana Pakistan'a doğrudan veya dolaylı olarak egemen olan orduyla bağları sürdürmek olacak. Analistler, üç dönem boyunca orduyla sert bir ilişkisi olan ağabeyinin aksine, genç Şerif'in generaller tarafından daha kabul edilebilir ve uyumlu görüldüğünü söylüyor.