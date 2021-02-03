Samanyolu Haber /Gündem / İran, Güney Kore tankerinin mürettebatını serbest bıraktı /03 Şubat 2021 14:18

İran, Güney Kore tankerinin mürettebatını serbest bıraktı

İran geçen ay el koyduğu Güney Kore bandıralı tankerin mürettebatını serbest bıraktığını duyurdu.

SHABER3.COM

İran geçen ay çevre kirliliğine sebep olduğu gerekçesiyle el koyduğu Güney Kore bandıralı geminin mürettebatının serbest bırakıldığını duyurdu.

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Said Hatipzade, gemi mürettebatının "Güney Kore hükümetinin talebinin ardından, İran'ın adli düzenlemelerine uygun biçimde" serbest bırakıldığını söyledi ve bunu "insani bir adım" olarak niteledi.

Hatipzade geminin kaptanı tarafından yasanın ihlal edilmesiyle ilgili davanın ise devam ettiğini belirtti.

İran 4 Ocak'ta Suudi Arabistan'dan Birleşik Arap Emirlikleri'ne 7 bin 200 ton ağırlığında etil alkol taşıyan Güney Kore bandıralı Hankuk Chemi adlı tankere çevre kirliliğine yol açtığı gerekçesiyle el koymuş ve 20 mürettebatını tutuklamıştı.

İran'ın Güney Kore'de dondurulan varlıkları
Öte yandan İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Abbas Arakçı ile Güney Kore Başbakan Yardımcısı Choi Jong-kun'un dondurulan İran varlıklarıyla ilgili bir görüşme yaptıkları belirtildi.

Presstv'de yer alan habere göre Arakçı, görüşmede Seul'den İran'ın dondurulan banka hesaplarının "derhal" açılmasını ve Tahran'ın sözkonusu varlıklarını kullanabilmesi için "etkili bir mekanizma" kurulmasını istedi, Choi ise hükümetinin İran'ın fonlarının en kısa sürede serbest kalması için elinden gelen çabayı göstereceğini söyledi.

İran'ın Güney Kore gemisine, Seul'de dondurulan 7 milyar dolarlık fon nedeniyle el koyduğu iddia edilmiş, Tahran iki olayın arasında bağlantı olmadığını savunmuştu. Seul ABD yaptırımlarını gerekçe göstererek İran'ın banka hesaplarını dondurmuştu.
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