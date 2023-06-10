'İran, Rusya’nın İHA fabrikası kurmasına yardım ediyor'

İran ile işbirliği yapan şirketlere ve hükümetlere yeni uyarılar gelecek

Rusya’nın İran’dan yüzlerce tek yol saldırı dronları dışında, yine İHA üretiminde kullanılmak üzere ekipmanlar da aldığını belirten Kirby, "Bu, Ukrayna'ya, İran'ın komşularına ve uluslararası topluma zarar veren tam ölçekli bir savunma ortaklığı. Bunları kamuoyu ile paylaşmak da dahil olmak üzere bu faaliyetleri ifşa etmek ve sekteye uğratmak için elimizdeki tüm araçları kullanmaya devam ediyoruz ve daha fazlasını yapmaya hazırız.” dedi.