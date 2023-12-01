İran, ünlü Rap'çiyi tutukladı

İran'da Mizanonline adlı sitenin yetkililere dayandırdığı haberine göre, Salihi "yalan yaymak ve asayişi bozmak" suçlamalarından tutuklandı.



Takipçileri, Salihi'nin geçen yıl İran ahlak polisi sorgusunda hayatını kaybeden 22 yaşındaki Mahsa Amini'nin ölümü sonrası patlak veren gösteriler sırasında eylemcilere verdiği destek nedeniyle hapsedildiğini belirtiyor.



İranlı muhalif göstericiler, 33 yaşındaki Tumac Salihi'yi "İran protestolarının sesi" diye tanımlıyor.



Salihi, 252 günü hücrede olmak üzere çeşitli suçlamalarla bir yıldan fazla tutuklu kaldıktan sonra kasım ayı ortalarında tahliye edilmişti.



Salihi gözaltına alındıktan sonra yaptıklarından ötürü özür dilemiş ve devlet medyası bu ifadelerini yayınlamıştı.



Muhalifler gözleri bağlı şekilde yapılan 'itirafı' baskı altında söylediği değerlendirmesinde bulunmuştu.



Bir mahkeme temmuz ayında Salihi'yi "yeryüzünde bozgunculuk çıkarmak" suçlamasıyla altı yıl üç ay hapis cezasına çarptırmıştı.



Savunma avukatı ise kasım başında yaptığı açıklamada, rapçinin temyiz başvurusunun, Yüksek Mahkeme'nin davayı bir alt mahkemeye geri göndermesinin ardından kefaletle serbest bırakılmasıyla sonuçlandığını dile getirmişti.



Tumac Salihi, Mahsa Amini protestoları sırasında eylemcileri destekleyici şarkılar yapmıştı.