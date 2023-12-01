Samanyolu Haber /Dünya / İran, ünlü Rap'çiyi tutukladı /01 Aralık 2023 08:51

İran, ünlü Rap'çiyi tutukladı

İranlı ünlü rapçi Tumac Salihi, kefaletle serbest bırakılmasından iki hafta sonra yeniden tutuklanarak cezaevine konuldu. Rapçi Salihi ülkesinde "yalan yaymak ve asayişi bozmak" suçlamalarıyla karşı karşıya.

SHABER3.COM

İran'da Mizanonline adlı sitenin yetkililere dayandırdığı haberine göre, Salihi "yalan yaymak ve asayişi bozmak" suçlamalarından tutuklandı.

Takipçileri, Salihi'nin geçen yıl İran ahlak polisi sorgusunda hayatını kaybeden 22 yaşındaki Mahsa Amini'nin ölümü sonrası patlak veren gösteriler sırasında eylemcilere verdiği destek nedeniyle hapsedildiğini belirtiyor.

İranlı muhalif göstericiler, 33 yaşındaki Tumac Salihi'yi "İran protestolarının sesi" diye tanımlıyor.

Salihi, 252 günü hücrede olmak üzere çeşitli suçlamalarla bir yıldan fazla tutuklu kaldıktan sonra kasım ayı ortalarında tahliye edilmişti.

Salihi gözaltına alındıktan sonra yaptıklarından ötürü özür dilemiş ve devlet medyası bu ifadelerini yayınlamıştı.

Muhalifler gözleri bağlı şekilde yapılan 'itirafı' baskı altında söylediği değerlendirmesinde bulunmuştu.

Bir mahkeme temmuz ayında Salihi'yi "yeryüzünde bozgunculuk çıkarmak" suçlamasıyla altı yıl üç ay hapis cezasına çarptırmıştı.

Savunma avukatı ise kasım başında yaptığı açıklamada, rapçinin temyiz başvurusunun, Yüksek Mahkeme'nin davayı bir alt mahkemeye geri göndermesinin ardından kefaletle serbest bırakılmasıyla sonuçlandığını dile getirmişti.

Tumac Salihi, Mahsa Amini protestoları sırasında eylemcileri destekleyici şarkılar yapmıştı.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber İran, ünlü Rap'çiyi tutukladı Sonraki Haber >>

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
08:04:30