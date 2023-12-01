İspanya Başbakanı: Filistin devletini tanımak Avrupa'nın çıkarına

Sanchez, devlet televizyonu RTVE'ye verdiği mülakatta "Bu krizi sona erdirmek için siyasi bir çözüm bulmamız gerektiği açık ve bu çözümün Filistin devletinin tanınmasını içereceğine inanıyorum" dedi.



Gazze'de yaşananların "kabul edilemez" olduğunun altını çizen İspanyol Başbakan, tanımanın bölgenin istikrara kavuşturacağını, bunun da "jeopolitik" olarak "Avrupa'nın çıkarına" olduğunu ifade etti.



"Avrupa'da ve İspanya'da Filistin devletini tanımak için çalışma sözü" veren Sanchez, Avrupa Birliği (AB) içinde bir anlaşmaya varılamaması halinde, Madrid'in tek taraflı tanıma olasılığını göz ardı etmedi.



2014 yılında İspanyol parlamentosu, tüm siyasi grupların desteğiyle bu tanıma çağrısında bulunan bir karar kabul etti.



Ancak bağlayıcılığı olmayan bu oylamanın devamı gelmedi.



AB içinde Yahudi devletine yönelik en eleştirel seslerden biri olan Sanchez'in açıklamaları İsrail ile ilişkilerin gerilmesine neden olmuştu.



İspanya'dan gelen eleştiriler İsrail ile olan ilişkilerinin de gerilmesine neden oldu. İsrail, 30 Kasım günü İspanya Büyükelçisini "istişarelerde bulunmak üzere" geri çağırma kararı aldı.