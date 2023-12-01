Samanyolu Haber /Dünya / İspanya Başbakanı: Filistin devletini tanımak Avrupa'nın çıkarına /01 Aralık 2023 08:48

İspanya Başbakanı: Filistin devletini tanımak Avrupa'nın çıkarına

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, İsrail-Filistin çatışmasına son vermek ve bölgeyi "istikrara kavuşturmak" için Filistin devletini tanımanın Avrupa Birliği'nin (AB) çıkarına olacağını söyledi.

SHABER3.COM

Sanchez, devlet televizyonu RTVE'ye verdiği mülakatta "Bu krizi sona erdirmek için siyasi bir çözüm bulmamız gerektiği açık ve bu çözümün Filistin devletinin tanınmasını içereceğine inanıyorum" dedi.

Gazze'de yaşananların "kabul edilemez" olduğunun altını çizen İspanyol Başbakan, tanımanın bölgenin istikrara kavuşturacağını, bunun da "jeopolitik" olarak "Avrupa'nın çıkarına" olduğunu ifade etti.

"Avrupa'da ve İspanya'da Filistin devletini tanımak için çalışma sözü" veren Sanchez, Avrupa Birliği (AB) içinde bir anlaşmaya varılamaması halinde, Madrid'in tek taraflı tanıma olasılığını göz ardı etmedi.

2014 yılında İspanyol parlamentosu, tüm siyasi grupların desteğiyle bu tanıma çağrısında bulunan bir karar kabul etti.

Ancak bağlayıcılığı olmayan bu oylamanın devamı gelmedi.

AB içinde Yahudi devletine yönelik en eleştirel seslerden biri olan Sanchez'in açıklamaları İsrail ile ilişkilerin gerilmesine neden olmuştu.

İspanya'dan gelen eleştiriler İsrail ile olan ilişkilerinin de gerilmesine neden oldu. İsrail, 30 Kasım günü İspanya Büyükelçisini "istişarelerde bulunmak üzere" geri çağırma kararı aldı.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber İspanya Başbakanı: Filistin devletini tanımak Avrupa'nın... Sonraki Haber >>

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
08:04:36