İran yönetiminden ABD'ye “Geciktirme politikası” suçlaması

Ukrayna - Rusya savaşı öncesinde uluslararası ilişkilerdeki önde gelen gündem maddelerinden birisi olan İran ile batılı ülkeler arasındaki nükleer müzakerelerle ilgili Tahran yönetiminden yeni bir açıklama geldiği aktarıldı.İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Said Hatibzade, ABD yönetiminin nükleer görüşmelerde “Geciktirme politikası” izlediğini söyledi.Hatibzade, başkent Tahran’da gazetecilerin sorularını yanıtladı. Kesintiye uğrayan Viyana’daki nükleer görüşmelere ilişkin bir soru üzerine Hatibzade, “Viyana atmosferi menfi değil. İran ve 4+1 ülkeleri üstüne düşeni yerine getirdi. Taraflar, ABD’nin endişeleri bertaraf edecek uygun bir cevap vermesini bekliyor. Fakat görünen o ki ABD, geciktirme siyaseti güdüyor” dedi. ABD’nin cevabını sonsuza kadar beklemeyeceklerini dile getiren Hatibzade, bu süreçte nükleer faaliyetleri sürdürdüklerini kaydetti.İran’ın nükleer faaliyetleri konusundaki kapsamlı ortak eylem planı (KOEP) olarak adlandırılan anlaşmanın ilki, 2015 yılında Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin 5 daimi üyesi (İngiltere, ABD, Çin, Fransa, Rusya) ile Almanya ve İran arasında imzalanmıştı. Donald Trump’ın 2018’de ABD’yi anlaşmadan çekmesinin ardından İran’a yönelik ekonomik yaptırımlar tekrar uygulamaya konulmuştu. Biden yönetimi de anlaşmaya henüz yeniden imza atmadı.