Savaş ortamında artan enerji maliyetleri gibi belli gıda ürünlerinde de yaşanan fiyat artışı dikakt çekmeye devam ediyor.Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle artışı tetiklenen gıda fiyatları içinde mısır da başı çekenlerden. Mısır fiyatlarının son 10 yılın en yüksek seviyesinde olduğu aktarıldı.Mısır fiyatları, Ukrayna’daki savaşın getirdiği tedarik riskleri ve ABD hasadına olan talebin artacağını fiyatlamasıyla rallisine devam ederek son 10 yılın zirvesine yükseldi.Rusya’nın Ukrayna işgali Ukrayna’daki hasadın limanlardan çıkışına engel olurken küresel tahıl ticaretinde karmaşaya ve bahar ekimlerinin görünümünün bozulmasına da sebep oldu.Bu durum ithalatçıların bahar ekimi yapılan ABD dışındaki arza olan bağlılığını artırdı. An itibariyle ABD hasadının yüzde 2’si ekili halde bulunuyor.Mısırda temmuz vadelileri Chicago Borsasında yüzde 0,8 artışla 7,90 dolara yükselirken bu rakam en fazla işlem gören kontratlar için 2012’den bu yana en yüksek seviye olarak kaydedildi. Fiyatlar üst üste dördüncü kez yükselişle kapanırken bu Rusya’nın Ukrayna’yı işgalinden bu yana yaşanan en uzun yükseliş serisi oldu.