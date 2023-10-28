Samanyolu Haber /Dünya / İran'da ahlak polisinin darp ettiği iddia edilen Geravand hayatını kaybetti /28 Ekim 2023 17:07

İran'da ahlak polisinin darp ettiği iddia edilen Geravand hayatını kaybetti

Tahran metrosunda 'ahlak polisi' tarafından şiddete uğradığı iddia edilen 16 yaşındaki Armita Geravand, beyin ölümü gerçekleştikten bir hafta sonra yaşamını yitirdi.

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İran'da 'ahlak polisi'nin şiddeti sonucu komaya girdiği iddia edilen Armita Geravand hayatını kaybetti. Geravand'ın ölümünü, İran resmi haber ajansı IRNA duyurdu.

Reuters haber ajansının aktardığına göre, IRNA'nın haberinde, "(Geravand) maalesef beyin hasarı sonrası komaya girmişti. Birkaç dakika önce öldü" ifadelerine yer verildi. 1 Ekim'de komaya girdiği açıklanan 16 yaşındaki Geravand'ın geçtiğimiz hafta beyin ölümünün gerçekleştiği yine devlet basını tarafından duyurulmuştu.

Ne olmuştu?

Armita Geravand'a metroda İran 'ahlak polisi' tarafından şiddet uygulandığına yönelik iddia, Norveç merkezli Kürt insan hakları örgütü Hengaw tarafından ortaya atılmıştı. Örgüt ekim başında 16 yaşındaki Geravand'ın metroda kadın 'ahlak polisi' mensuplarının şiddetine maruz kaldığını, kaldırıldığı hastanede yoğun güvenlik önlemleri alındığını bildirmişti.

İran ise Geravand'ın 1 Ekim'de Tahran metrosunda İslami kıyafet kurallarını ihlal ettiği iddiasıyla ahlak polisi mensuplarının şiddetine maruz kaldığı iddialarını reddetti. Yetkililer Geravand'ın tansiyonunun düşmesi sonucu bayıldığını, düşerken başını çarptığını, güvenlik güçleriyle herhangi bir olay yaşanmadığını savundu.

İran'da 22 yaşındaki Jîna Mahsa Emini de 'ahlak polisi' tarafından gözaltına alındıktan üç gün sonra, 16 Ekim 2022'de hayatının kaybetmiş, Emini'nin katledilmesi ülkede aylarca devam eden kitlesel protestolara neden olmuştu.
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