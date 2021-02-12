Samanyolu Haber /Dünya / İran'da İngiltere kaynaklı varyant nedeniyle ilk can kaybı /12 Şubat 2021 00:11

İran'da İngiltere kaynaklı varyant nedeniyle ilk can kaybı

İlk olarak İngiltere'de ortaya çıktığı ifade edilen koronavirüs varyantı nedeniyle İran'da ilk can kaybının yaşandığı belirtildi.

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İran’ın Gazvin eyaletinde İngiltere’de ortaya çıkan Covid-19 mutasyonu sonucu ilk can kaybı yaşandı.

İran’ın Gazvin eyaletine bağlı Abyek şehrinde 48 yaşındaki bir hasta, İngiltere’de ortaya çıkan Covid-19 mutasyonu sonucu hayatını kaybetti. İran’da İngiltere mutasyonuna bağlı ilk can kaybı yaşanmış oldu.
Gazvin Tıp Bilimleri Üniversitesi Rektör Yardımcısı Ali Ekber Kerimi yaptığı açıklamada, son 24 saatte Gazvin eyaletinde 48 yaşında bir hastanın korona virüs nedeni ile hayatını kaybettiğini belirterek, “Hastanın ölümünün ardından yapılan testler sonucunda hastada İngiltere’de ortaya çıkan Covid-19 mutasyonu tespit edildi” dedi.

Hastanın ailesinde de İngiltere mutasyonu tespit edildi

Kerimi, hayatını kaybeden kişinin ailesinde de İngiltere mutasyonu görüldüğünü aktararak, “Hayatını kaybeden hastamızın ailesine de test yapıldı ve her birinin testi pozitif çıktı ancak hiçbir belirti göstermiyorlar. Şu an hepsi karantina altına alındı” ifadelerini kullandı.

Covid-19’un İngiltere mutasyonunun Gazvin eyaletindeki vakaları artırdığını aktaran Kerimi, “Artan İngiltere mutasyonu vakaları nedeniyle endişeliyiz. Halktan sağlık protokollerine uymalarını istiyoruz” dedi.
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