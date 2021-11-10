Samanyolu Haber /Gündem / İran'da, yoksulluktan dini lider Hamaney'i sorumlu tutan gazete kapatıldı /10 Kasım 2021 16:54

İran'da, yoksulluktan dini lider Hamaney'i sorumlu tutan gazete kapatıldı

İran'da, yoksulluktan ülkenin dini lideri Hamaney'i sorumlu tutan gazete kapatıldı. Kelid adlı gazetenin manşetinde Hamaney'in eline benzer bir elin yer alması yetkilileri harekete geçirdi.

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İran'da Kelid adlı gazetenin, manşetinde ülkenin dini lideri Ayetullah Ali Hamaney'in eline benzer bir elin yoksulluk sınırını çizdiği görsele yer vermesinin ardından kapatıldığı bildirildi. 

Yarı resmi Mehr haber ajansı, "Milyonlarca İranlı Yoksulluk Sınırının Altında Yaşıyor" başlıklı makalenin ilk sayfada yayımlanmasının ardından İran'ın medya denetim organının Kelid'i kapattığını aktardı. 

Manşetin altındaki grafik bir kişinin sol elinin kalem tuttuğunu ve sayfa boyunca kırmızı bir çizgi çizdiğini gösteriyor. Kırmızı çizginin altındaki silüetlerse çizgiye ulaşmaya çalışıyor. 



Görselin, Hamaney'in sol eliyle bir parça kağıda bir şeyler yazdığı önceki bir fotoğrafa benzemesi dikkat çekti. 27 Haziran 1981'de Ebuzer Camisi'nde vaaz verirken önündeki bombalı teybin patlamasıyla sağ eli felç olan Hamaney'in sol eline taktığı yüzüğe de görselde yer veriliyor. 
 
Devlet ajansı IRNA da kararın gerekçesini açıklamadan Kelid'in kapatıldığını kabul etti. 

Öte yandan ABD merkezli Gazetecileri Koruma Komitesi (Committee to Protect Journalists) İran'ı gazeteyi yasaklayan kararını derhal geri almaya çağırdı. Komitenin Orta Doğu ve Kuzey Afrika koordinatörü Sherif Mansour şu ifadeleri kullandı:

"Günlük hayattaki meseleler hakkında doğru ve açık habercilik İran halkı için hayati önem taşıyor. İranlı yetkililer Kelid'in faaliyetlerini sürdürmesine derhal izin vermeli ve medyayı sansürleme girişimlerini durdurmalı."

İran'ın devlet güdümündeki ekonomisi 1979 İslam Devrimi'nden bu yana uzun süredir sorun yaşıyor. Özellikle eski ABD Başkanı Donald Trump'ın, Tahran'ın dünya güçleriyle yaptığı nükleer anlaşmadan tek taraflı olarak 2018'de çekilmesinden bu yana da ekonomi baskı altında. 

Nükleer anlaşmasının rafa kalkması ve İran'ın uranyum zenginleştirmeyi sürdürmesi gibi nedenlerden ötürü ABD'nin uyguladığı yaptırımlar İran ekonomisini ciddi düzeyde etkiliyor. 

İran'daki radyo ve televizyon istasyonlarının tümü devlet kontrolündeyken gazete ve dergiler özel kişi veya kurumlara ait olabiliyor.  
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