İran'dan sonra bir ülkede daha protestolar başladı

Tunus'ta polisten kaçarken yaralandığı iddia edilen ve kaldırıldığı hastanede kurtarılamayan gencin ölümü üzerine Başkent’te 2 gündür gösteriler düzenleniyor.

Gece Başkent’in Tedamun ve İntılaka bölgelerinde toplanan göstericiler, yaralı olarak kaldırıldığı hastanede yaklaşık 1 ay yoğun bakımda kaldıktan sonra hayatını kaybeden Malik es-Selim’in güvenlik güçleri tarafından gördüğü şiddet nedeniyle öldüğünü öne sürerek, olayı protesto etti.



Güvenlik güçleri, dağılmaları yönündeki uyarılarına; taş, cam şişe, molotofkokteyli ve havai fişek atarak karşılık veren protestocuları dağıtmak için plastik mermi ve göz yaşartıcı gaz kullandı.





