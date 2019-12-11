Samanyolu Haber /Dünya / İran'den 'büyük saldırı atlattık' açıklaması geldi /11 Aralık 2019 21:44

İran'den 'büyük saldırı atlattık' açıklaması geldi

İran'ın e-devlet sistemine başka bir devlet tarafından operasyon yapıldığı iddia edildi.

SHABER3.COM

İran, elektronik devlet sistemi (e-devlet) altyapısının yabancı bir devlet tarafından organize ve büyük çapta bir siber saldırıyla hedef alındığını duyurdu.

sol.org.tr'de yer alan habere göre başkent Tahran'da yapılan Bakanlar Kurulu toplantısı sonrası açıklama yapan İletişim ve Bilgi Teknolojileri Bakanı Muhammed Cevad Azeri Cehromi, "Detayları paylaşamam ancak ülkenin elektronik devlet sisteminin altyapısı çok organize ve hükümet kaynaklı siber saldırının hedefi oldu. Bu saldırı güvenlik kalkanı tarafından tespit edildi ve etkisizleştirildi" dedi.

Saldırının boyutlarıyla ilgili araştırmaların sürdüğünü söyleyen ve kaynağa ilişkin bilgi vermeyen Cehromi, "Çok büyük bir saldırıydı" diye belirtti.

Daha önce de Petrol Bakanı Bijen Namdar Zengene, ABD yaptırımlarının ülkenin petrol sanayisini hedef aldığını belirterek, fiziki ve siber saldırılara karşı ilgili birimlere teyakkuz halinde olunması talimatı vermişti.
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