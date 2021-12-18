Samanyolu Haber /Dünya / İran'ın nükleer santralinde sabotaj skandalı /18 Aralık 2021 07:19

İran'ın nükleer santralinde sabotaj skandalı

İran Atom Enerjisi Kurumu, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) Başkanı Rafael Mariano Grossi???????'nin Kerec Nükleer Tesisi'nin kamera sistemi içindeki hafıza kartlarıyla ilgili açıklamasına tepki göstererek, bu kartların yok olduğunu duyurdu.

SHABER3.COM

İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi'ne bağlı Nournews'te yer alan açıklamada, UAEA Başkanı Rafael Mariano Grossi???????'nin ifadelerine tepki gösterildi.

Açıklamada, Grossi'nin bahsettiği hafıza kartının sabotaj eyleminde yok olduğu aktarılarak, "Ajans, sahip olduğu potansiyeli kaynağı belli olan bu tür sabotaj eylemlerini önlemek için neden kullanmadığını açıklamalıdır" ifadelerine yer verildi.

Ajansın denetleme görevinin yanında üyelerini koruma sorumluluğunun da olduğu savunulan açıklamada, "Bu kurum, İran nükleer tesislerine yönelik tehditlere neden engel olmadığının izahını yapmalıdır. Ajans bu konuda neden etkili adımlar atmıyor" değerlendirmesinde bulunuldu.

UAEA Başkanı Grossi???????, İran’ın Kerec Nükleer Tesisi'nde yürütülen nükleer faaliyetleri denetlemek için kullanılacak kamera sistemini kamuoyuna tanıtmıştı.

Nükleer tesise yönelik sabotaj sonucu hasar gören kamera sistemi içindeki hafıza kartlarının ne olduğuna ilişkin hala yeterli yanıtı İran tarafından alamadıklarını belirten Grossi, bu hususta Tahran’dan gerekli açıklamanın yapılmasını umut ettiklerini söylemişti.
Kerec’e yönelik sabotaj girişiminde Ajansın kameralarının bir kaynak olarak kullanıldığını iddia etmenin 'saçmalık' olduğunu dile getiren Grossi, kameralarda verici gibi bu tür bir girişimde kullanılabilecek bir mekanizmanın olmadığını, Ajansın kamera sistemlerinin bir sabotajın parçası olarak görülmek istenmesinin kendisini rahatsız ettiğini sözlerine eklemişti.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber İran'ın nükleer santralinde sabotaj skandalı Sonraki Haber >>

Egemen Bağış, yolsuzluklarını örtmesi için Hakan Şükür'den yardım istemiş

Egemen Bağış, yolsuzluklarını örtmesi için Hakan Şükür'den yardım istemiş

Pazardan yükselen çığlık: Ülkeyi yedi bitirdi, yeter artık gitsin

Pazardan yükselen çığlık: Ülkeyi yedi bitirdi, yeter artık gitsin

Peker'den voltalı Ahmet Kaya paylaşımı

Peker'den voltalı Ahmet Kaya paylaşımı

Habertürk'te gündem olan enflasyon diyaloğu: 'Nasıl?'

Habertürk'te gündem olan enflasyon diyaloğu: 'Nasıl?'

Borçka'daki 'komik' belediye anonsu sosyal medyada gündem oldu

Borçka'daki 'komik' belediye anonsu sosyal medyada gündem oldu

Kalkan balığı yiyen kaç kişi var aranızda?

Kalkan balığı yiyen kaç kişi var aranızda?

AKP'den bir 'çakma petrol müjde'si daha

AKP'den bir 'çakma petrol müjde'si daha

Eski bakanın akıldışı 'dolar' önerisi sosyal medyayı salladı

Eski bakanın akıldışı 'dolar' önerisi sosyal medyayı salladı

Sokak röportajları level atlıyor fark ettiniz mi?

Sokak röportajları level atlıyor fark ettiniz mi?

‘Bir Kahve Bin Hatır’

‘Bir Kahve Bin Hatır’
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
09:43:37