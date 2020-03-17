Samanyolu Haber /Gündem / İş insanı Mansimov Gurbanoğlu tutuklandı /17 Mart 2020 09:34

İş insanı Mansimov Gurbanoğlu tutuklandı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın oğlu Bilal Erdoğan ve kardeşi Mustafa Erdoğan ile iş ilişkileri olan ve önceki gün gözaltına alınan Azerbaycan kökenli iş insanı Mansimov Gurbanoğlu tutuklandı.

SHABER3.COM

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen bir soruşturma kapsamında gözaltına alınan Azeri iş insanı Mübariz Mansimov Gurbanoğlu'nun polisteki sorgusu tamamlandı.

Mali Şube Müdürlüğü ekiplerince İstanbul Adliyesi'ne çıkarılan ünlü iş insanı , savcılık sorgusunun ardından  tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi.

Mübariz Mansimov Gurbanoğlu, hakimlik sorgusunun ardından  da  tutuklandı.

Asker kökenli Mübariz Mansimov Gurbanoğlu dünyanın en büyük denizcilik şirketlerinden biri olan Palmali Grubu’nun kurucusu. 2007’de Türkiye vatandaşı olan Azerbaycan asıllı Palmali Holding Yönetim Kurulu Başkanı Mübariz Mansimov Gurbanoğlu, AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın oğlu Bilal Erdoğan’ın ortak olduğu BMZ Denizcilik’ten üç tanker kiralamasıyla adını duyurmuştu. Ayrıca Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın kardeşi Mustafa Erdoğan ve kayınbiraderinin 2014’te satın aldığı Tuzla Tankercilik de Palmali’ye çalışıyordu. Sadece Erdoğanlar değil AKP döneminde ihale zengini olan iş insanlarından, eski bakanlardan Mehmet Ağar’ın oğlu Tolga Ağar’ın oğluna kadar şirketlerin Mansimov’la bağlantısı bulunuyordu. Tolga Ağar milletvekili seçildikten sonra Gurbanoğlu ile iş ilişkilerini kestiğini açıklamıştı. 

2011 yılında Bodrum Yat Lima-nı’nı da Jefi Kamhi’den 42 milyon dolara satın alıp, 100 milyon dolar yatırımla Yalıkavak Marina’yı hayata geçiren Gurbanoğlu, 2013-2014’te Türkiye’nin en zengin 10 iş insanından biri olarak gösteriliyordu. 2015 yılında da Forbes’ın dünyanın en zengin 500 iş insanı listesine girdi. 


Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber İş insanı Mansimov Gurbanoğlu tutuklandı Sonraki Haber >>

'Bizden terörist çıkmaz'

'Bizden terörist çıkmaz'

Merkel'den Türkçe alt yazılı mesaj

Merkel'den Türkçe alt yazılı mesaj

Kaza anı kameralara yansıdı

Kaza anı kameralara yansıdı

İngiltere'de koronavirüs paniği devam ediyor

İngiltere'de koronavirüs paniği devam ediyor

Ahır burası ahır!

Ahır burası ahır!

Hesap Zamanı!

Hesap Zamanı!

KHK mücadelesinde solculara büyük görev düşüyor

KHK mücadelesinde solculara büyük görev düşüyor

Kuveyt'te müezzin ezanı 'Haydi namaza' yerine 'Namazı evinizde kılın' diye okudu

Kuveyt'te müezzin ezanı 'Haydi namaza' yerine 'Namazı evinizde kılın' diye okudu

Koronavirüsle dokunarak dalga geçen NBA oyuncusu hastalığa yakalandı

Koronavirüsle dokunarak dalga geçen NBA oyuncusu hastalığa yakalandı

AVM'de silah sesleri...

AVM'de silah sesleri...
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
09:55:58