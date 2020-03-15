Samanyolu Haber /Gündem / Erdoğan ailesinin ortağı , Ünlü işadamı İstanbul'da gözaltına alındı /15 Mart 2020 13:30

Erdoğan ailesinin ortağı , Ünlü işadamı İstanbul'da gözaltına alındı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü hizmet hareketine yönelik bir soruşturma kapsamında Palmali Grubu’nun kurucusu Azeri kökenli Mubariz Mansimov Gurbanoğlu gözaltına alındı.

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Palmali Grubu'nun kurucusu Azeri kökenli Mubariz Mansimov Gurbanoğlu gözaltına alındı. Gurbanoğlu, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü bir soruşturma kapsamında sabah saatlerinde İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alındı. Şüpheli işadamının adresinde arama yapıldı.

Gurbanoğlu Erdoğan ailesinin gemi filolarının ortağı olarak biliniyor. AKP’li Cumhurbakanı Tayyip Erdoğan’ın oğlu Bilal Erdoğan’a ait gemileri kiralayıp Malta bayrağıyla Rus petrolü taşımasından tanınan işadamı Mübariz Mansimov’a 2018’de Rusya vergi kaçakçılığından soruşturma başlatılmıştı.

Geçmişte Başbakan Binali Yıldırım ile ailesinin Hollanda ve Malta başta olmak üzere Avrupa ülkelerindeki 140 milyon Euoruluk servetini ortaya çıkaran theblacksea.eu isimli internet haber sitesi ise Erdoğan ve ailesinin tanker filolarına ilişkin çarpıcı iddiaları yazmıştı. Sitenin haberine göre, Erdoğan ve ailesi, Man Adası ve Malta’daki offshore şirketleri aracılığıyla milyonlarca dolar değerindeki Agdash adlı petrol tankerinin sahibi olmuş.

Petrol tankeri için yapılan anlaşmaya aracılık edenler ise İstanbul’da kurulu Palmali Group’un sahibi Azeri-Türk iş adamı Mübariz Mansimov Gurbanoğlu ve Erdoğan’ın yakın dostu SOM Petrol’ün sahibi iş adamı Sıtkı Ayan’dı. Sitedeki habere göre, Mübariz Mansimov ve Sıtkı Ayan, Erdoğan ailesine 26 Milyon Euro ‘rüşvet’ verdi.

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