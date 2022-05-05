Samanyolu Haber /Gündem / İş insanından Nebati'ye: 'Ekonomiyi bilmiyor, derme çatma tedbirlerle işi kurtaracağını sanıyor' /05 Mayıs 2022 14:29

İş insanından Nebati'ye: 'Ekonomiyi bilmiyor, derme çatma tedbirlerle işi kurtaracağını sanıyor'

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'nin İstanbul Sanayi Odası'nda toplantısına katılan bir iş insanı, Nebati için "Derme çatma tedbirlerle işi kurtaracağını sanıyor, bu kafayla kendi mağazalarını nasıl ayakta tuttuğunu anlamıyorum” dedi.

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Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, geçen hafta İstanbul Sanayi Odası'nda iş insanlarına seslenmişti. Nebati, konuşmasında 'müjde' diye nitelendirdiği kredi desteği açıklamasına alkış gelmeyince, "Daha ne istiyorsunuz" demişti.

Korkusuz yazarı Can Ataklı, Bakan Nebati’nin toplantısına katılan ve ihracatçı olduğunu belirttiği bir iş insanının görüşlerine yer verdi. Ataklı'nın aktardığına göre sözkonusu iş insanı, Nebati’nin 'müjde' olarak nitelendirdiği kredi ve faiz düzenlemesi duyurusu için “Ne müjdesi, millette kredi alacak hal bırakmadılar ki” diye tepki gösterdi, “Kimse buna güvenip de kredi almaya kalkmaz, maliye bakanının anlamadığı bu, çünkü ekonomiyi bilmiyor” yorumunda bulundu.

“Böyle derme çatma tedbirler alarak işi kurtaracağını sanıyor, bu kafayla kendi mağazalarını nasıl ayakta tuttuğunu anlamıyorum” diyen iş insanı, “Eğer zamanında faizleri zorla düşürmeye kalkmak yerine; bazı sektörleri belirleyip bu tür krediler vermeyi akıl etselerdi o zaman iş değişirdi. Ekonomi canlanır, piyasa güçlenirdi, ama şimdi iş işten geçti. Şimdi neredeyse tamamı ithalata dayalı ihracat gelirlerinin piyasada TL’ye çevrilmesi sayesinde ortalıkta para var gibi görünüyor ama ikisi adasındaki kıskaç giderek daralıyor bir süre sonra bu da çare olmayacak” ifadelerini kullandı.

 
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