Ankara Barosu'ndan işkencenin adresi haline gelen Ankara Emniyeti hakkında suç duyurusu

İşkence raporlarını açıklamadığı için eleştirilen ve bazı üyeleri istifa eden Ankara Barosu, bugün Twitter hesabından “Ankara’da Kolluk Birimlerinde İşkence İddiaları Bitmiyor” başlıklı bir basın açıklaması yaptı.







Ankara TEM Şube’de 2, Ankara Narkotik Şube’de 4 ve Sincan İlçe Emniyet Müdürlüğü’nde 3 olmak üzere toplam 9 işkence vakası tespit edildiğini belirtilen açıklamada, “Toplamda 9 işkence ve kötü muamele iddiasına ilişkin merkezimizce mağdurlar ile görüşme ve tespitler yapılmış, tutanaklar tutularak ve raporlar hazırlanarak gerekli insan hakları mücadelesi başlatmış olup her bir iddia için düzenlenen tutanak ve hazırlanan raporlar doğrultusunda Baromuz tarafından savcılığa suç ihbarlarında bulunulmuştur.” denildi.





Ankara Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü, Narkotik Şube Müdürlüğü ve Ankara Sincan İlçe Emniyet Müdürlüğü’nde farklı tarihlerde birçok şüphelinin sistematik işkenceye maruz kaldığı iddialarının öğrenilmesi üzerine, Ankara Barosu Yönetim Kurulu tarafından İnsan Hakları Merkezinin bilgilendirilmesi ile harekete geçildiği ve gerekli görevlendirilmelerin yapıldığı belirtildi. Baro avukatlarının iddialar üzerine bahse konu kolluk birimlerine giderek gerekli incelemeleri yaptığı ve tutanakların düzenlendiği kaydedildi.





Anayasa’nın 17/3. maddesi, Türk Ceza Kanunu’nun 94. maddesi, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesinin 3. maddesi, İşkence ve Diğer Zalimane, İnsanlık Dışı veya Aşağılayıcı Muamele veya Cezaya Karşı Birleşmiş Milletler Sözleşmesi’ne göre, bir insana gözaltı merkezlerinde ve cezaevlerinde insanlık onuruyla bağdaşmayan darp, hakaret, küfür, tehdit, psikolojik ve fiziksel işkence yapılamaz.





Açıklamada, “insanlığa karşı suç işleyen kamu görevlilerinin savaş hali dahil olmak üzere hiçbir istisnası olmayacak şekilde af ve zamanaşımından yararlandırılmaması gerektiğine ilişkin gerek ulusal mahkemelerde gerekse uluslararası yargı mercilerinde verilmiş kararlar olduğunu hatırlatırız” ifadeleri kullanıldı.





Ankara Barosu İnsan Hakları Merkezi, Ocak 2022’de Ankara TEM’de avukatlara ve mühendislere yapılan işkenceyi raporlaştırmış, ancak Baro’nun yönetim kurulu raporu yayınlamadığı için eleştirilmişti. Tartışmalar büyünce Ankara Barosu İnsan Hakları Merkezi’nin başkanı, yardımcısı ve bazı üye avukatlar istifa etmişti. Tepkiler devam edince Ankara Barosu eski Başkanı Kemal Koranel de ‘hata yaptığını kabul ederek’ görevinden ayrılmıştı. İstifa eden Ankara Barosu İnsan Hakları Merkezi Başkan Yardımcısı avukat Gizay Dulkadir, baronun hazırladığı 9 rapor olduğunu, ancak onları da yayınlamadığını birkaç hafta önce twitter hesabından duyurmuştu.







