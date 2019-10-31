IŞİD'den açıklama

IŞİD, liderleri Bağdadi’nin öldürüldüğünü doğruladı.Bağdadi’nin sağ kolu olarak bilinen IŞİD sözcüsü Ebu Hasan el Muhacir'in de öldürüldüğü açıklanmıştı. IŞİD, sözcü Mucahir’in de öldürüldüğünü doğruladı.





IŞİD, yeni liderinin ismini de açıkladı. Buna göre örgütün yeni lideri Ebu İbrahim al Haşimi al Kurayshi oldu. IŞİD’in yeni sözcüsü de Abu - Hamza al Kurayshi olarak belirlendi.





ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM) Pentagon'da dün düzenlenen basın toplantısında, Bağdadi'nin ölmüyle sonuçlanan operasyona ilişkin havadan çekilen görüntüleri paylaşmıştı.





Rusya, ABD’nin Bağdadi’nin öldürüldüğünü açıklamasının ardından delil istiyordu.



