Samanyolu Haber /Gündem / IŞİD'in kilit ismi İstanbul’da yakalandı! /10 Haziran 2023 11:31

IŞİD'in kilit ismi İstanbul’da yakalandı!

Terör örgütü IŞİD'e yönelik düzenlenen operasyonda, örgütün sözde 'Ninova (Musul) Bölgesi Kadısı' Iraklı terörist İstanbul’da yakalandı.

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Güvenlik kaynaklarından elde edilen bilgilere göre, terör örgütü IŞİD'e yönelik üç gün önce kritik bir operasyon gerçekleştirildi.

Kentte IŞİD'le bağlantılı unsurların varlık gösterdiğine dair istihbarat alan İstanbul Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube ile Terörle Mücadele Müdürlüğü (TEM) birimleri, söz konusu şüphelileri yakın takibe alarak adım adım izledi. Emniyet ekiplerince yapılan teknik ve fiziki takibin ardından 7 Haziran’da gerçekleştirilen zincirleme operasyonda 9 IŞİD mensubu gözaltına alındı.

YURT İÇİ VE YURT DIŞINDAKİ BAĞLANTILARI ARAŞTIRILIYOR

Yakalananlar arasında IŞİD'in sözde yöneticilerinden birinin bulunduğu öğrenilirken, kilit ismin; örgütün sözde Ninova (Musul) Bölgesi Kadısı J.A. olduğu anlaşıldı.

Türkiye’deki faaliyetleri güvenlik birimlerine sızan hücre sorumlusunun, Esenyurt’ta bir evde barındığı ve söz konusu adreste saklandığı anlaşılırken, çapraz sorguda çözüldüğü aktarıldı. Irak asıllı teröristin, hakkında yöneltilen suçlamaları kabul ederek IŞİD künyesinde 2016 yılında örgütün sözde Ninova Bölgesi Kadısı olduğunu itiraf ettiği ifade edildi.

Ülkeye ne zaman giriş yaptığı araştırılan, gerçek ismiyle J.İ.A.A., örgüt içinde bilinen adıyla J.A.’nın, Haziran 2014’te Irak’ın ikinci büyük kenti olan Musul’daki işgale yön veren IŞİD'li Arap terörist savaşçılar arasında yer alıp almadığı ise henüz bilinmiyor.

Örgütten koptuğu düşünülen Irak asıllı teröristin, polisteki sorgusunun ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandığı ve hapse atıldığı bildirildi.
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