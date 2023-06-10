Galatasaray tüzüğünde tarihi 'seçim' değişikliği!

DURSUN ÖZBEK'İN AÇIKLAMALARI





"TÜRK OLMAYAN TAKIMLARI YENMEK"





Galatasaray genel kurulu, kulüp tüzüğünde yer alan başkanlık seçimi ve ibraya ilişkin maddelerin değişimi için toplandı.Galatasaray'da seçim süresinin 2 yıla indirilmesi ve ibraya ilişkin bağlantılı maddelerde öngörülen değişiklikler olmak üzere toplam 11 madde ve ilgili bentlerin değişimi oy çokluğuyla kabul edildi.Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, Lütfi Kırdar Kongre Merkezi Anadolu Oditoryum Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilen ve tüzük tadil tasarısının görüşüldüğü olağanüstü genel kurul toplantısında konuştu.Başkan Dursun Özbek'in konuşmasından önce Süper Lig'de elde edilen şampiyonlukla ilgili video gösterildi. Şampiyonluk kupası da salonda sergilendi.Özbek, Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluğa ulaştıklarını, yeni hedeflerinin Avrupa'da başarı olduğunu söyledi.Şampiyon olarak yaklaşık 1 yıl önce göreve gelmeden verdikleri sözden birini tuttuklarını aktaran Özbek, "Verdiğimiz önemli sözlerden birini tutmanın mutluluğu ve gururuyla karşınızdayım. Mustafa Kemal Atatürk'ün bize emanet ettiği Cumhuriyet'in 100. yılında şampiyon olmak bizim için çok önemliydi. Bu başarıya ulaştık. Cumhuriyet'in yüzü Galatasaray'a kupa çok yakıştı" ifadelerini kullandı.Sarı-kırmızılı kulübün başkanı, Avrupa'da başarıya odaklandıklarını vurgulayarak, "Şimdi hedefimiz kurucumuz Ali Sami Yen'in ifade ettiği gibi Türk olmayan takımları yenmek. Avrupa'da yeniden kupa kazanmak için elimizden gelen her şeyi yapacağız" diye konuştu.