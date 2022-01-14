İşkenceci eski albay ömür boyu hapse mahkûm edildi!

Almanya’da Koblenz Eyalet Yüksek Mahkemesi, Suriye’de rejim karşıtı mahkumlara işkence yapmaktan yargılanan Albay Enver Raslan’ı insanlığa karşı suç işlemekten ömür boyu hapis cezasına çarptırdı. Davanın başındaki Avrupa Anayasa ve İnsan Hakları Merkezi (ECCHR) Genel Sekreteri Wolfgang Kaleck yaptığı açıklamada, yüz binlerce insanın işkence gördüğü ve on binlerce insanın öldüğü düşünüldüğünde adaletten bahsetmenin zor olduğunu söyledi.



Suriye’de 2011’de rejim tarafından şiddetle bastırılan kitlesel protestolara katılan muhalifler, Enver Raslan’ın yönetici olduğu başkent Şam’daki Al-Khatib Cezaevi’nde toplanmıştı.



Yaklaşık 800 bin Suriyeli mültecinin yaşadığı Almanya’da insan hakları avukatları, evrensel yargı yetkisi kapsamında dava açmıştı. Raslan, 2011-2012 yılları arasında cezaevindeki 4 bin muhalife işkence yapmak, tecavüz ve cinsel saldırı ile 58 cinayetle suçlanmıştı.



Enver Raslan, 2014’te sığınma talebinde bulunduğu Almanya’da 2019 yılında tutuklanmıştı. Mahkumlara işkenceyle bağlantısı olmadığını ve hatta bazı tutuklulara yardım etmeye çalıştığını savunan Raslan, aleyhindeki tüm suçlamaları reddetmişti.



Geçtiğimiz yıl aynı dava kapsamında Koblenz Yüksek Bölge Mahkemesi, işkence gören ve öldürülen protestocuların tutuklanmasına yardım eden Esad rejiminin eski istihbaratçısı Eyad Al Garib’i insanlığa karşı suç işlenmesine yardımcı olduğu gerekçesiyle 4.5 yıl hapis cezasına çarptırmıştı.



Rejim lideri Beşar Esad yaptığı açıklamada davayı takip ettiğini ifade etmiş, yüz binlerce kişiye yönelik işkence iddialarını defalarca reddetmişti. Söz konusu dava, “insanlığa karşı suçlar kapsamında Esad rejimi mensuplarına yönelik dünya genelinde açılan ilk dava” olarak nitelendiriliyor.



ADALET BAKANI BUSCHMANN: “İNSANLIĞA KARŞI İŞLENEN SUÇLAR CEZASIZ KALAMAZ”



Mahkemenin kararını değerlendiren Adalet Bakanı Marco Buschmann, insanlığa karşı suç işleyen hiç kimsenin, hiçbir yerde güvenli sığınak bulamaması gerektiğini söyledi.



Buschmann, yaptığı yazılı açıklamada, Koblenz Eyalet Yüksek Mahkemesi’nin verdiği kararın sadece Almanya için değil uluslararası açıdan çok önemli olduğunu belirtti.



Buschmann, açıklamasında, “Nerede ve kim tarafından işlenirse işlensin, insanlığa karşı işlenen suçlar cezasız kalamaz. Uluslararası ceza hukuku açısından dayandığı büyük ve güçlü kanaat budur. Esad rejiminin işkence hapishanelerinde korkunç adaletsizlikler yaşandı. Kurbanların ve ailelerinin acısının hayal edilenin de ötesinde. Bu suçlara hukuk dilinde cevap vermek tüm uluslararası toplumun sorumluluğundadır.



Alman yargısı da bu sorumlulukla karşı karşıya kalmıştır. Bu kararın dünya çapında örnek teşkil etmesi gerekiyor. Diğer anayasal devletlerin bu kararı tanımasını dilerim. İnsanlığa karşı suç işleyen hiç kimse, hiçbir yerde güvenli sığınak bulamamalı.” ifadelerini kullandı.