Samanyolu Haber /Gündem / 'İşkenceci subay'ın adını okula veren kamu görevlileri hakkında suç duyurusu /30 Aralık 2023 01:32

'İşkenceci subay'ın adını okula veren kamu görevlileri hakkında suç duyurusu

Diyarbakır’da 12 Eylül döneminde yaptığı işkencelerle bilinen subay Esat Oktay Yıldıran’ın işkence geçmişi toplumdan kabul görmüyor. Yıldıran’ın adı İzmir’de bir okula verilmiş ancak daha sonra tepkiler üzerine kaldırılmıştı. Şimdi de Yıldıran’ın adının okula verilmesine dahil olanlar hakkında suç duyurusunda bulunuldu.

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Bold Medya'da yer alan habere göre Diyarbakır’da 12 Eylül Darbesi sonrasında yaptığı işkencelerle hafızalara kazınan subay Esat Oktay Yıldıran’ın adının İzmir’de okula verilmesine ilişkin suç duyurusunda bulunuldu.

Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu’na (KESK) bağlı Eğitim ve Bilim Emekçileri Sendikası (Eğitim-Sen) İzmir Şubeleri, Buca’da Belenbaşı İlkokulu’na, 12 Eylül darbesi sonrası Diyarbakır Cezaevi’nde yapılan işkencelerle bilinen subay Esat Oktay Yıldıran’ın adının verilmesi hakkında suç duyurusunda bulundu.

İSMİNİ VERENLER, İŞKENCECİLERİN İZİNDEN GİTTİKLERİNİ GÖSTERDİ

Eğitim-Sen 1 No’lu Şube binasında bir basın açıklaması yapan dönem sendikanın sözcüsü Bülent Karakaş, şunları söyledi: “Bir eğitim kurumuna, adı acımasız işkence yöntemleriyle geçmiş bir kişinin adının İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen resmî törenle verilmesi utanç verici bir durumdur. 12 Eylül döneminde akla ilk gelen yerlerden biri olan Diyarbakır 5 No’lu Cezaevi vahşi işkencelerin merkezi olarak bilinmektedir. Çok sayıda siyasi tutuklunun işkence edilerek hayatını kaybettiği cezaevinde yaşananlar tarihe kara bir leke olarak geçmiştir. Her fırsatta darbelerle ve darbecilerle hesaplaştıklarını iddia edenler, 12 Eylül sonrasında Diyarbakır 5 No’lu Cezaevi’nde görev yapan ve adı işkenceyle özdeşleşen birinin isminin İzmir’de bir okula vererek darbecilerin ve işkencecilerin izinden gittiklerini göstermişlerdir.”

Cumhuriyet’in haberine göre sorumluların cezalandırılması için İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğü’ne suç duyurusunda bulunduklarını aktaran Karakaş, okulun isminin değiştirilmesinin ‘Milli Eğitim Bakanlığı Kurum Açma, Kapatma ve Ad Verme Yönetmeliği’nin hükümlerine aykırı olduğunu ve ad verme yetkisinin valilikçe verilebileceğini söyledi. Karakaş, “Biz Eğitim Sen İzmir şubeleri olarak bu isim değişikliği sürecinde komisyonda yer alan ve karar verici olan kamu görevlilerinin belirlenmesi ve haklarında gerek 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, gerekse 5237b sayılı Türk Ceza Kanunu ve gerekse 5442 sayılı İl İdaresi Kanunun hükümleri itibariyle inceleme-soruşturma yapılması adli ve idari yönlerden ayrı ayrı cezalandırılmalarını istiyoruz” diyen sendika sözcüsü, “Sadece okulun isminin tekrar Belenbaşı İlkokulu olarak değiştirilmesi yetmez. Bu kadar aleni bir şekilde toplumun aklı ile alay edilmesini kabul etmiyoruz. Bu insanlık dışı uygulamaları yapan birinin isminin bir okula verilmesi toplumsal barışı zedelemekle kalmamış ayrıca kamu vicdanını yaralamıştır. İhtiyacımız olan toplumsal barışın tesis edilmesi ve kamu vicdanının kısmen de olsa tatmin edilmesi için Belenbaşı İlkokulu’na isim verenlerin cezalandırılmasını talep ediyoruz” ifadelerini kullandı.
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