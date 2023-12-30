Taraftarlardan ortak karşılama kararı

Yaşananların ardından sosyal medyada örgütlenen taraftarlar takımları karşılama telaşına girdi. Atatürk'e karşı yapılan hadsiz sansürün ardından hem Fenerbahçe'yi hem de Galatasaray'ı destekleyen futbolseverler Riyad şehrinden dönme kararı alan takımları karşılaşamak için havalimanlarına akın etti.







Aynı şekilde Fenerbahçe cephesi de 05:00'te İstanbul Havalimanı'na inmesi beklenen Galatasaray kafilesini karşılaması için Avrupa yakasında oturan sarı lacivertlilere duyuruda bulundu. Sosyal medyada örgütlenen taraftarlar takımları karşılamak için havalimanına doğru hareket geçti.





Galatasaray ile Fenerbahçe'nin oynacağı Süper Kupa maçı, Suudi yetkililerin Atatürk posterleri ve pankartlarına izin vermemesi sonrası iiptal edildi. TFF, Galatasaray ve Fenerbahçe yayınladıkları ortak bildiri ile maçın ileri bir tarihe ertelendiğini duyurdu.Galatasaray'ın etkili taraftar grupları 00.10'da Suudi Arabistan'dan kalkacak ve saat 05:30'da Sabiha Gökçen Havalimanı'na inecek Fenerbahçe takımını karşılamak üzere Anadolu yakasında oturan futbolseverlere çağrı yaptı.Metro İstanbul, sosyal medya hesabından açıklamada bulunarak Fenerbahçe ve Galatasaray kafilesinin karşılanması için metro seferlerinin sabaha kadar sürdüğünü hatırlattı.Metro İstanbul'dan yapılan açıklamada şöyle denildi:"Tüm İstanbullulara duyurumuzdur: Sabaha karşı yurdumuza dönecek şanlı takımlarımızı karşılayabilmeniz için:M1A Yenikapı Atatürk HavalimanıM1B Yenikapı-KirazlıM2 Yenikapı-HacıosmanM4 Kadıköy-Sabiha Gökçen HavalimanıM5 Üsküdar-ÇekmeköyM6 Levent-Boğaziçi Ü./Hisarüstü veM7 Yıldız-Mahmutbey metro hatlarımızda Gece Metrosu olduğunu hatırlatmak isteriz"İETT'den yapılan açıklamada ise, "İstanbul Havalimanı gece seferlerimiz için bugüne özel ek seferlerimiz de planlanmıştır. Bilgilerinize sunarız" ifadesi kullanıldı.