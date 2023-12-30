AKP'den saatler sonra Süper Kupa'ya ilişkin ilk açıklama

Süper Kupa finalinde Galatasaray ve Fenerbahçeli oyuncuların Atatürk pankart ve tişörtleri ile maça çıkmalarına izin verilmedi. Suudi yetkililerin Atatürk tahammülsüzlüğü nedeniyle iptal edilirken; kulüpler, gazeteciler, sanatçılar ve siyasetçiler rezalete tepki gösterdi.



AKP'DEN İLK AÇIKLAMA



Yaşanan skandala ilişkin iktidar ise adeta sessizliğe gömüldü.



Saatler sonra AKP'den ilk açıklama ise Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten geldi.



Sosyal medya hesabından açıklama yapan Çelik, "Gazi Mustafa Kemal Atatürk ülkemizin kurucu lideri ve ortak değeridir. Atatürk konusunda hassasiyet gösteren tüm vatandaşlarımıza teşekkür ediyoruz" ifadelerini kullandı.