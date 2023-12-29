Samanyolu Haber /Spor / Erdoğan iptal edilen Süper Kupa’da faturayı TFF’ye kesti: Büyükekşi’nin istifasını istedi /29 Aralık 2023 23:54

Erdoğan iptal edilen Süper Kupa’da faturayı TFF’ye kesti: Büyükekşi’nin istifasını istedi

Suudi Arabistan'ın Atatürk posterleri ve tişörtlerine izin vermemesi nedeniyle iptal edilen Süper Kupa final karşılaşması ile ilgili fatura TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi'ye kesildi. AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın Büyükekşi'nin istifasını istediği öne sürüldü.

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Bold Medya'da yer alan habere göre Fenerbahçe ve Galatasaray arasında Suudi Arabistan’da oynanacak karşılaşma Atatürk tişört ve posterlerine izin verilmemesi üzerine iptal edildi. Takımlar Türkiye’ye dönme kararı alırken, AKP’li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın olayla ilgili TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi’nin istifasını istediği iddia edildi.

SUUDİ ARABİSTAN POSTER VE TİŞÖRTLERE İZİN VERMEDİ

Bu akşam 20:30’da Suudi Arabistan’da oynanması planlanan Fenerbahçe-Galatasaray arasındaki Türkcell Süper Kupa final karşılaşması, ısınma esnasında Atatürk posterleri ve tişörtlerine izin verilmemesi nedeniyle iptal edildi. Fenerbahçe ve Galatasaray yöneticileri, karşılaşmaya çıkmama kararı alarak Türkiye’ye döneceklerini bildirdi.

ERDOĞAN, FATURAYI BÜYÜKEKŞİ’YE KESTİ

Yaşananların ardından sosyal medyada yetkililere çok ağır eleştiriler yöneltildi. İktidara yakınlığı ile bilinen gazeteci Cem Küçük, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda “Son Dakika: Cumhurbaşkanı Sayın Erdoğan’ın, TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi’nin istifasını istediği duyumum var” ifadelerini kullanarak Büyükekşi’nin istifasının istendiğini öne sürdü.
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