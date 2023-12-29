Erdoğan iptal edilen Süper Kupa’da faturayı TFF’ye kesti: Büyükekşi’nin istifasını istedi

Bold Medya'da yer alan habere göre Fenerbahçe ve Galatasaray arasında Suudi Arabistan’da oynanacak karşılaşma Atatürk tişört ve posterlerine izin verilmemesi üzerine iptal edildi. Takımlar Türkiye’ye dönme kararı alırken, AKP’li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın olayla ilgili TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi’nin istifasını istediği iddia edildi.





Bu akşam 20:30’da Suudi Arabistan’da oynanması planlanan Fenerbahçe-Galatasaray arasındaki Türkcell Süper Kupa final karşılaşması, ısınma esnasında Atatürk posterleri ve tişörtlerine izin verilmemesi nedeniyle iptal edildi. Fenerbahçe ve Galatasaray yöneticileri, karşılaşmaya çıkmama kararı alarak Türkiye’ye döneceklerini bildirdi.





Yaşananların ardından sosyal medyada yetkililere çok ağır eleştiriler yöneltildi. İktidara yakınlığı ile bilinen gazeteci Cem Küçük, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda “Son Dakika: Cumhurbaşkanı Sayın Erdoğan’ın, TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi’nin istifasını istediği duyumum var” ifadelerini kullanarak Büyükekşi’nin istifasının istendiğini öne sürdü.