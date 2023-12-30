Samanyolu Haber /Spor / TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi rahatsızlandı /30 Aralık 2023 01:38

TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi rahatsızlandı

Suudi Arabistan'daki Süper Kupa krizinin ardından TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi'nin tansiyon problemi yaşadığı iddia edildi.

SHABER3.COM

Fenerbahçe ve Galatasaray'ın Suudi Arabistan'daki Süper Kupa maçında sahaya çıkmama kararı sonrası, Türkiye Futbol Federasyonu Mehmet Büyükekşi'nin de kaldığı otelde tansiyon sorunu yaşadığı iddia edildi.

İki kulübün, sahaya Atatürk tişörtü ve pankartıyla çıkmasına izin verilmemesinin ardından, Fenerbahçe ve Galatasaray maça çıkmama kararı aldı ve yurda dönmek üzere harekete geçti. Riyad'da saatlerce yapılan toplantının ardından iki kulüp oyuncuları ve yöneticileri Suudi Arabistan'ı terk etmek için harekete geçti.

TFF YALANLADI

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi'nin kaldığı otelde tansiyon sorunu yaşadığı ve bu nedenle otele ambulans geldiği iddia edildi.

Öte yandan, otel önüne gelen ambulansın görüntüsünü çeken Türk gazeteciler, yetkililer tarafından görüntü alınmaması konusunda tehdit edildi.

TFF yetkilileri ise otele gelen ambulansın Büyükekşi ile ilgisinin olmadığını açıkladı.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi rahatsızlandı Sonraki Haber >>

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
01:08:10