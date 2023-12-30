Samanyolu Haber /Gündem / Nihat Özçelik'le birlikte gözaltına alınanlardan 4'ü polismiş /30 Aralık 2023 02:16

Nihat Özçelik'le birlikte gözaltına alınanlardan 4'ü polismiş

Borsada spekülatif işlemler yaptığı gerekçesiyle gözaltına alınan Nihat Özçelik'in tutuklanma talebi reddedildi. Özçelik'le birlikte gözaltına alınanlardan 4'ünün polis olduğu ortaya çıktı.

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Çeşitli hisselerde spekülatif işlemler yaptığı iddiasıyla 5 kişiyle birlikte gözaltına alınan iş insanı Nihat Özçelik'in tutuklanması talebi İstanbul 2. Sulh Ceza Hakimliği tarafından reddedildi. Halk TV'den Dinçer Gökçe'nin haberine göre Nihat Özçelik'le birlikte gözaltına alınan 5 kişiden 4'ünün polis olduğu öğrenildi.

Rüşvet almakla suçlanan polis memuru Ali Kıymık’ın avukatı “Dosyada hiçbir para alışverişi yok” dedi. Kıymık, müşteki Tufan Keskin’in alıkonulmasına ilişkin ise müvekkilinin bir kusurunun olmadığını öne sürdü.
Bir diğer polis memuru İbrahim Halil Akgül’ün avukatı “Suçun işlendiğine dair net bir emare yok” dedi. Akgül’ün avukatı, müvekkilinin, Nihat Özçelik’i Ferhat olarak tanıdığını ileri sürdü.

Polis memuru Muhammed Çot ise “Ben kimseden rüşvet almadım. Kimseyi de hürriyetinden yoksun kılmadım” dedi. Çot’un avukatı, “İki memur arasındaki para alışverişi dahi rüşvet olarak algılanıp suç isnadında bulunulmuş” diye konuştu. Polis memuru Ahmet Korkmaz da kendisine yöneltilen suçlamanın doğru olmadığını öne sürdü.

ÖZÇELİK DE SUÇLAMALARI REDDETTİ

Nihat Özçelik savunmasında “Dosyada benim ile ilgili hiçbir delil yok. Geçen ay, 2 kez avukatım vasıtası ile görüştüğüm biri yüzünden davaya dahil oldum” dedi. Özçelik’in avukatı Ali Arslan, müvekkilinin de mağdur olarak yer aldığı bir dosyanın olduğunu söyledi. Özçelik’in bir diğer avukatı Benan Ülgen “Müvekkilimin, söz konusu suçlarda dolayı azmettirmesi söz konusu değil. Dosyada bahsedilen para transferlerinin müvekkilim nezdinde gerçekleştiği sabit değil” diye konuştu.

Bir diğer şüpheli Serkan Ocak’ın avukatı ise, müvekkilinin evinde bulunan af tüfeğinin aksesuar niteliğinde olduğunu iddia etti. Sulh ceza hakimliği 6 şüphelinin de adli kontrol şartı ile serbest bırakılmasına karar verdi.
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