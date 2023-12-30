Samanyolu Haber /Spor / Süper Kupa maçının organizatörü Riyadh Season'dan açıklama /30 Aralık 2023 02:22

Süper Kupa maçının organizatörü Riyadh Season'dan açıklama

Suudi Arabistan'daki Süper Kupa maçının organizatörü şirket olan Riyadh Season, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın sahaya çıkmama kararı aldığı maçla ilgili açıklama yaptı.

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Sözcü'de yer alan habere göre Fenerbahçe ve Galatasaray'ın Suudi Arabistan'daki Süper Kupa maçında sahaya çıkmama kararı sonrası, Suudi Arabistan cephesinden ilk açıklama geldi.

Suudi yetkililerin, Atatürk'ün sözünün yer aldığı pankartlara ve tişörtlere izin vermemesinin ardından, Fenerbahçe ve Galatasaray Riyad'da oynanması planlanan maça çıkmayacaklarını açıkladı. İki kulüp kafilesi, Suudi yetkililerin zorluk çıkarmasına rağmen Arabistan'dan ayrılarak Türkiye'ye dönme kararı aldı.

Mücadelenin organizatör şirketi olan Riyadh Season, yaşananlarla ilgili şu açıklamayı yaptı:

"Öncelikle, kardeşimiz Türkiye Cumhuriyeti ile çeşitli alanlardaki yakın ilişkilerimizden duyduğumuzu gururu vurgulamak isteriz. Bunların arasında spor sahaları da vardır.

Maçın, kapsamı dışında herhangi bir slogan olmaksızın spor yapılmasını gerektiren uluslararası futbol yönetmelikleri ve düzenlemelerine uygun olarak zamanında yapılmasını dört gözle bekliyorduk; özellikle de bu konu maç öncesinde yapılan hazırlık toplantıları çerçevesinde Türkiye Futbol Federasyonu ile görüşüldüğü için ve uluslararası yönetmelikler ve düzenlemeler uyarınca bu maç için yönetmeliklerin gerekliliklerine uygulaması gerektiğini vurguladığımız zamandan beri...

Ayrıca, Türkiye Cumhuriyeti'nin milli marşının çalınması ve Türkiye Cumhuriyeti'nin sahip olduğu statünün tanınması için stadyum içinde ve tribünlerde Türk bayraklarının sergilenmesi konusunda anlaşmaya vardık.

Bu anlaşmaya rağmen, iki takım da anlaşmaya uymaması üzücü oldu ve bu da maçın yapılamamasına yol açtı."
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