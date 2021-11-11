Samanyolu Haber /Gündem / İşkenceyi itiraf eden Mehmet Eymür’ü Leman kapak yaptı /11 Kasım 2021 10:58

İşkenceyi itiraf eden Mehmet Eymür’ü Leman kapak yaptı

Haftalık mizah dergisi LeMan, geçtiğimiz hafta 1970’li yıllardan itibaren MİT’te yapılan işkenceleri ve faili meçhulleri anlatan Eski MİT Kontrterör Daire Başkanı Mehmet Eymür’ü kapağına taşıdı.

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LeMan’ın kapağında bir gazetecinin Eymür’e soru sorduğu görülüyor.



Eski MİT’çi Mehmet Eymür, açıklamalarında MİT’in içinde yer aldığı yasa dışı işlere dair dikkat çeken bilgiler vermiş, işkenceyi doğrularken bazı suikast planlarından bahsetmişti. Eymür, THKP-C’nin önder kadrolarından olan Ulaş Bardakçı’nın katledilmesi ve Mahir Çayan ile 9 arkadaşının katledildiği Kızıldere operasyonlarına ilişkin de konuşmuş.

Katıldığı operasyonlar ve ‘işkencelerden’ bahseden Eymür, 1980’lerde yapılan Babalar Operasyonu’nun kendi talebiyle değil Genelkurmay’ın talimatıyla yapıldığını söylemiş, Kızıldere ve Ergenekon süreçlerine dair de itiraflarda bulunmuştu.
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