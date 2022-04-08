Samanyolu Haber /Gündem / İŞKUR'a başvuranların sayısı yüzde 72 arttı /08 Nisan 2022 21:50

İŞKUR'a başvuranların sayısı yüzde 72 arttı

Enflasyondaki yükselme, döviz kurlarındaki yukarı yönlü seyir ve üretim sorunları işsizlik rakmalarına olumsuz olarak yansıyor. Bu çerçevedeki istihdam sorununa dikkat çeken Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, son 10 yılda İŞKUR’a iş başvurusu yapanların sayısının yüzde 72 oranında arttığını belirtti.

SHABER3.COM

Türkiye'deki işsizlik sorunu ekonomik dar boğazla birlikte daha da gün yüzüne çıktı.

Bu konuyu Meclis gündemine getiren Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer,yaşanan istihdam sorununa dikkat çekti.

MECLİS GÜNDEMİNE GELDİ

Evrensel'de yer alan habere göre Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, işsizlik sorununu, istatistiki verilerle Meclis gündemine taşıdı.

Gürer, son 10 yılda İŞKUR’a iş başvurusu yapanların sayısının 1 milyon 844 binden 3 milyon 171 bine çıkarak yüzde 72 oranında arttığını söyledi. Gürer, bu rakamın, işsizlik sorunun geldiği boyutu göstermesi açısından dikkat çekici olduğunu belirtti.

TÜİK’E GÖRE İŞSİZ SAYISI 3 MİLYON 188 BİN

Gürer, TÜİK’in 3 milyon 188 bin kişi olarak açıkladığı işsiz sayısının geniş tanımlı olarak 10 milyona yaklaştığını vurguladı.

İŞKUR’un Şubat ayı verilerine göre iş başvurusu yapan 3 milyon 188 bin kişiden 98 bin 720’sinin satış danışmanı olarak başvuru yaptığına değinen Gürer, en çok iş başvurusunun bu alanda yapıldığını aktardı.

Gürer, 57 bin 166 kişinin garsonluk, 13 bin 26 kişinin dokuma ve konfeksiyon, 12 bin 992 kişinin ise market elemanı olarak İŞKUR’a iş başvurusu yaptığına dikkat çekti.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber İŞKUR'a başvuranların sayısı yüzde 72 arttı Sonraki Haber >>

Fethullah Gülen Hocaefendi Ramazan'ı nasıl geçiriyor?

Fethullah Gülen Hocaefendi Ramazan'ı nasıl geçiriyor?

AKP 'şatafatlı' sahurla gövde gösterisi yaptı, tepkiler üzerine geri adım attı

AKP 'şatafatlı' sahurla gövde gösterisi yaptı, tepkiler üzerine geri adım attı

İşte Ruslar'ın Buça'da yaptığı sivil katliamının en net delili

İşte Ruslar'ın Buça'da yaptığı sivil katliamının en net delili

Kılıçdaroğlu Et ve Süt Kurumuna da alınmadı

Kılıçdaroğlu Et ve Süt Kurumuna da alınmadı

Bay Döner'in bol göndermeli reklamı sosyal medyayı salladı

Bay Döner'in bol göndermeli reklamı sosyal medyayı salladı

Ümitcan Uygun'dan Melih Gökçek'e,korkunç 'yurt kızları' dosyası

Ümitcan Uygun'dan Melih Gökçek'e,korkunç 'yurt kızları' dosyası

Üstad, Topal Hafız'a ne demişti?

Üstad, Topal Hafız'a ne demişti?

Çek Cumhuriyeti Ukrayna’ya Sovyet tankları verdi

Çek Cumhuriyeti Ukrayna’ya Sovyet tankları verdi

Brezilya Yüksek Mahkemesi Türkiye'deki hukuksuzluğu tescil etti

Brezilya Yüksek Mahkemesi Türkiye'deki hukuksuzluğu tescil etti

Dünya 'yeni nesil' sanat eseri rPlace için bir araya geldi

Dünya 'yeni nesil' sanat eseri rPlace için bir araya geldi
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
23:03:05