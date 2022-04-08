İŞKUR'a başvuranların sayısı yüzde 72 arttı

Türkiye'deki işsizlik sorunu ekonomik dar boğazla birlikte daha da gün yüzüne çıktı.





Bu konuyu Meclis gündemine getiren Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer,yaşanan istihdam sorununa dikkat çekti.







MECLİS GÜNDEMİNE GELDİ



Evrensel'de yer alan habere göre Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, işsizlik sorununu, istatistiki verilerle Meclis gündemine taşıdı. Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, işsizlik sorununu, istatistiki verilerle Meclis gündemine taşıdı.

TÜİK’E GÖRE İŞSİZ SAYISI 3 MİLYON 188 BİN





Gürer, son 10 yılda İŞKUR’a iş başvurusu yapanların sayısının 1 milyon 844 binden 3 milyon 171 bine çıkarak yüzde 72 oranında arttığını söyledi. Gürer, bu rakamın, işsizlik sorunun geldiği boyutu göstermesi açısından dikkat çekici olduğunu belirtti.Gürer, TÜİK’in 3 milyon 188 bin kişi olarak açıkladığı işsiz sayısının geniş tanımlı olarak 10 milyona yaklaştığını vurguladı.İŞKUR’un Şubat ayı verilerine göre iş başvurusu yapan 3 milyon 188 bin kişiden 98 bin 720’sinin satış danışmanı olarak başvuru yaptığına değinen Gürer, en çok iş başvurusunun bu alanda yapıldığını aktardı.Gürer, 57 bin 166 kişinin garsonluk, 13 bin 26 kişinin dokuma ve konfeksiyon, 12 bin 992 kişinin ise market elemanı olarak İŞKUR’a iş başvurusu yaptığına dikkat çekti.