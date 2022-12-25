Samanyolu Haber /Dünya / İspanya’da yolcu otobüsü nehre uçtu: Ölü ve yaralılar var /25 Aralık 2022 16:44

İspanya’da yolcu otobüsü nehre uçtu: Ölü ve yaralılar var

İspanya'nın Galiçya bölgesinde bir yolcu otobüsü nehre uçtu. İlk belirlemelere göre çok sayıda ve yaralı olduğu duyuruldu.

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İspanya’nın kuzeybatısında korkunç bir kaza meydana geldi. Ülkenin Galiçya bölgesinde köprü üzerinde seyreden bir yolcu otobüsü yoldan çıkarak nehre uçtu.

Lugo ile Vigo şehirleri arasında seyreden yolcu otobüsünün neden yoldan çıktığı bilinmezken arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Yetkililer yolcuların çoğunun bulunamadığını açıkladı.

Monbus isimli otobüs taşımacılığı şirketinin aracı Lerez nehrine düşerken kurtarma çalışmaları güçlükle yapılıyor. Yetkililer şu ana kadar sadece otobüsün şoförü ve bir diğer yolcunun kurtarıldığını açıklarken en az 3 kişinin öldüğünü ve 4 kişinin ise kaybolduğunu duyurdu.

Kurtarılan kişilerin hastaneye kaldırıldığı belirtildi. Yerel yetkili Maica Larriba otobüs şoförü ile birlikte 9 kişinin araçta olduğunu duyurdu.

Son dönemde yoğun yağış ile birlikte nehir sularının ortalamanın üzerinde yükseldiği belirtildi.
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