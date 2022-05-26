Samanyolu Haber /Dünya / İspanya'da maymun çiçeği vaka sayısı 84'e çıktı /26 Mayıs 2022 23:51

İspanya'da maymun çiçeği vaka sayısı 84'e çıktı

Avrupa'da en çok maymun çiçeği virüsü görülen ülke olan ispanya'da vaka sayısının 84 olduğu aktarıldı.

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Sputnik Türkiye'de yer alan habere göre İspanya'da maymun çiçeği (monkeypox) vakası tespit edilenlerin sayısı 84'e çıktı.

Sağlık Bakanlığı'nca yapılan açıklamada, Carlos III Sağlık Enstitüsünde yapılan testlerin ardından en son 59 olarak açıklanan maymun çiçeği vaka sayısının 25 artışla 84'e yükseldiği bildirildi.

Şimdiye kadar 157 şüpheli vakanın geldiği, bunlardan 84'ünün pozitif, 73'ünün de negatif çıktığı kaydedildi.

Avrupa'da maymun çiçeği vakalarının en fazla görüldüğü ülke olan İspanya'da bu virüsün en yoğun görüldüğü yer başkent Madrid olarak öne çıkıyor.

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