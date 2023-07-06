İspanya'da sıcaklıklar ortalamanın üzerinde seyrediyor; yangın, sel, kuraklık riski artıyor

Caballero, tüm tarafların "iddialı adımlar" atması gerektiğinin altını çizdi.







İspanya'nın en yağışlı günündeki yağmur miktarı yüzde 10 oranında artacak. Bu da, ülkenin haziran ayındaki sağanak yağışlar sırasında yaşadığı sel riskini artıracak.





Avrupa Orman Yangını Bilgi Sistemi'ne göre geçen yıl İspanya'da 300.000 hektardan fazla alan orman yangınlarında kül oldu.







Euronews'te yer alan habere göre Greenpeace, İspanya'nın iklim değişikliği nedeniyle daha sıcak ve kurak hale geleceği; ülkede yangın riskinin artacağı uyarısında bulundu.Greenpeace'in yeni raporu, İspanya'nın iklim değişikliğinin ciddi etkilerini şimdiden yaşamaya başladığını gösteriyor.Örgütün Exeter Üniversitesi'ndeki Bilim Birimi tarafından yayınlanan rapor, iklim krizinin ülkeye nasıl etkileri olacağını özetliyor.Greenpeace İspanya Hızlı Müdahale Birim Başkanı Maria Jose Caballero, "Daha fazla sel, yüksek yoğunluklu yangın ve deniz seviyesinin yükselmesinin etkileri yaşanacak." dedi.Rapora göre, küresel ısınmanın her bir derecesi için İspanya'da 1,5 °C (santigrat derecelik) bir artış görülüyor.Küresel sera gazı emisyonlarında acil ve ciddi kesintiler yapılmadığı takdirde İspanya'nın önümüzdeki 20 yıl içinde 2 santigrat derecelik ısınmaya ulaşması bekleniyor.En kötü senaryoya göre, bu ısınma bu yüzyılın sonunda 4 santigrat dereceye ulaşabilir.Emisyonlarda kesintiye gidilse bile İspanya'da havanın daha da ısınması bekleniyor.Greenpeace, ısınma oranının küresel ortalamadan daha hızlı olduğunu ve bunun da insanların yaşamları üzerinde geniş çaplı etkileri olacağını belirtiyor.Akdeniz'de de yüzey sıcaklıklarının 2100 yılına kadar 1.8? ile 3.5? arasında artması bekleniyor.Exeter Üniversitesi'nde Greenpeace Bilim Birimi Başkanı Paul Johnston, bu durumun "tarımdan deniz kaynaklarına ve insan sağlığına kadar her şeyi etkilediğini" söyledi.Rapora göre, İspanya'da kuraklıklar bugün yaşananlardan 10 kat daha kötü olacak.Sıcaklıklar 2 santigrat derecelik bir ısınmaya ulaşırsa, Güney Avrupa'daki nüfusun üçte birinden fazlası su kıtlığı yaşayabilir. Isınma 3°C'ye ulaşırsa bu oranın iki katına çıkması bekleniyor.Önümüzdeki yıllarda su kıtlığı riskinin altını çizen Johnston, "Yeraltı su kaynakları tam olarak yeniden şarj edilemeyecek ve bu da kullanım kısıtlamalarının artmasına neden olacak. Nehir akışlarının belirli mevsimlerde geçmişe göre daha düşük olması muhtemel ve bu da yine kıtlığa yol açacak" dedi.Dünya Sağlık Örgütü, 2022 yılında sıcakların ülkede 4.000'den fazla ölüme yol açtığını tahmin ediyor.İklim değişikliği aşırı sıcak ve nemli günler getirdikçe, hipertermi kaynaklı ölüm riski de önemli ölçüde artıyor.Avrupa'nın 3°C ısınmaya ulaşması halinde, sıcak hava nedeniyle ölüm riski yüksek olan insan sayısının üç katına çıkması bekleniyor.Raporda aşırı sıcakların çalışma saatlerini yüzde 50 oranında azalmasına neden olabileceği kaydediliyor.Belgeye göre, İspanya'da sıcak hava dalgalarından kaynaklanan mali kayıplar 2060 yılına kadar ülkenin gayrisafi yurtiçi hasılasının yüzde 3'üne ulaşabilir.İspanya'nın Barselona gibi kıyı kentleri, iklim değişikliğinden ve aşırı hava risklerinden en yoğun şekilde etkilenen yerler arasında olacak.Daha yüksek deniz sıcaklıkları da bu kıyı kentlerini daha fazla kış fırtınası ve yaz sıcak dalgaları tehdidi altında bırakıyor.Kanarya Adaları, yüzyılın sonuna kadar sahillerinin yüzde 80'ini denize kaptırma riskiyle karşı karşıya.Greenpeace, iklim değişikliği etkilerinden kaçınmak için AB'nin net sera gazı emisyonlarını 2040 yılına kadar sıfıra indirmesi gerektiğini söylüyor.Örgüt, İspanya'da 2030 yılına kadar emisyonların yüzde 55 oranında azaltılması ve yüzde 100 yenilenebilir enerji sistemine geçilmesi çağrısında bulunuyor.