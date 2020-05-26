İspanya'da yas ilan edildi

Korona virüsü salgınında en çok kaybı veren ülkelerden İspanya, ölenleri onurlandırmak için 10 günlük resmi yas ilan etti. İspanya hükümeti, yarın başlayacak yas sürecinde kamu binalarında ve donanmaya ait gemilerde bayrakların yarıya indirileceğini açıkladı.







Yas süreci, ülkede ölen 26 bini aşkın kişinin anısına düzenlenecek devlet töreniyle son bulacak.





İspanya’daki resmi verilere göre, korona virüsünden hayatını kaybedenlerin sayısı bugün itibarıyla 26 bin 834. Ancak uzmanlar, gerçek sayının çok daha yüksek olduğunu söylüyor. Ülkedeki toplam vaka sayısı ise 235 bin 400.