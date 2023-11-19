İspanyol basını: Arda Güler Fenerbahçe'ye geri dönüyor!

Sezon başında Fenerbahçe'den 20 milyon euroluk bonservis bedeliyle Real Madrid'e transfer olan fakat yaşadığı sakatlıklar sebebiyle bir türlü forma şansı bulamayan Arda Güler'in Fenerbahçe'ye kiralanabileceği iddia edildi.







Real Madrid'e yakınlığı ile bilinen Defensa Central'de yer alan habere göre Real Madrid, yaşadığı sakatlıklar sebebiyle hiçbir resmi karşılaşmada forma giyemeyen Arda Güler'i maç ritmini yakalamak adına Fenerbahçe'ye kiralayabilir.







Fanatik'ten Burak Özdemir'in aktardığı habere göre Fenerbahçe, Real Madrid'e Arda Güler için 1 milyon euro kiralama ücreti teklif etti. Real Madrid'in de bu teklifi kabul edebileceği öne sürüldü. Ayrıca Fenerbahçe'nin Arda Güler'in Real Madrid'den kazandığı yıllık ücreti de karşılayabileceği detay olarak verildi.







"REAL MADRID İÇİN ÇOK İLGİNÇ BİR SEÇENEK OLABİLİR"



Haberde şu ifadeler kullanıldı:







Real Madrid'in genç oyuncunun iyileşme sürecinde sakatlanmasını önlemek için alternatifler aradığı bu bağlamda, Fenerbahçe'den bir teklif geldi. Oyuncuyu kiralık olarak geri getirmek istiyorlar.







Arda'nın sakatlıktan kurtulmasının ve düzenli olarak sahalara dönmesini sağlayabileceklerini düşünüyorlar. Ayrıca, kadrolarında onun gibi bir oyuncuya ihtiyaçları var. Bundan önce, oyuncunun %100'e ulaşması için bir iyileşme planı yapmaları gerekecek ama bu konuda istekliler.







Hatta Real Madrid'e oyuncunun maaşını üstlenmeye ve kiralama için 1 milyon ödemeye hazır olduklarını bile söylediler. Bu Real Madrid için çok ilginç bir seçenek olabilir.







Fenerbahçe, Arda Güler'i çok iyi tanıyor ve onda her zaman büyük bir potansiyel gördü. Onu kendi jenerasyonunun en iyi oyuncusu olarak görüyorlar. Ancak Real Madrid'in baskısının ve rekabetin, özellikle de üst üste gelen bu kadar çok sakatlıktan sonra, takıma uyum sağlamasını zorlaştıracağına inanıyorlar.







ARDA GÜLER KİRALAMA OLMAYACAĞINI SÖYLEMİŞTİ



Fenerbahçe'den Real Madrid'e transfer olduktan sonra imza töreninde açıklamalarda bulunan Arda Güler, transfer görüşmeleri esnasında Real Madrid'e kiralama olmayacağı yönünde bir garanti aldığını söylemişti.







İspanyol basını Real Betis ve Milan gibi kulüplerin Arda Güler'i kiralamaya yanaştığını fakat genç oyuncunun kariyerine Real Madrid'de devam etmek istediğini öne sürmüştü.









