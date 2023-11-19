Akşener hangi vekilin partisinden istifasına çok sevindi: 'Kurban keseceğim'

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, İstanbul'un Şile ilçesinde düzenlenen istişare toplantısında önemli açıklamalarda bulunuyor. Yerel seçim öncesinde hazırlıkta olan İYİ Parti’nin lideri Akşener, gündeme dair değerlendirmelerde bulundu.







Akşener’in açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:







Biz bu ülkeyi yönetmeye talibiz. Anayasanın ilk 4 maddesini asla tartışmadan, bu ülkeyi refaha ve feraha çıkarmak için bir yolculuğa çıktık.







Dün akşam televizyonlara bakarken Sözcü televizyonunda bir şey gördüm. Sorular çok inciticiydi. Partimizde 8 kişi farklı aralıklarla istifa etti. Demek ki bazı şeyleri anlatmak farz oldu.





Ben asla istifa edip giden arkadaşlarımız hakkında onları incitecek tek cümle etmedim. Biz hiçbir zaman kavgaya girmedik.





Benim ve oğlumun hesapları gayrı resmi kontrol edildi. Bu doğru.







2023 seçimlerinde bu ucube sistemden kurtulmak için seçimi kazanmak şarttı. Bu tek adam sistemine Türkiye'nin veda etmesi için elimizden geleni yaptık. Partimiz demokrasiye dair kuruldu.





Dün olduğu gibi yine istifalar olacak. Bazılarının yaptığı siyasi dolandırıcılıktır. İstifa edip AK Parti'ye geçen vekile sormuştum "neden bize geldiniz?" diye. Nebi Hatipoğlu 4 gün sonra AK Parti'ye geçti. Erdoğan bunları görmüyor mu acaba? Her gidene çok üzülmüşümdür ama şimdi bir kurban keseceğim.







