Samanyolu Haber /Gündem / Akşener hangi vekilin partisinden istifasına çok sevindi: 'Kurban keseceğim' /19 Kasım 2023 10:30

Akşener hangi vekilin partisinden istifasına çok sevindi: 'Kurban keseceğim'

İYİ Parti lideri Meral Akşener, partisinin Seçim İstişare Toplantısı'nda açıklamalarda bulundu. Partisindeki istifa dalgalarına ilişkin de konuşan Akşener, AKP'ye geçen Hatipoğlu için, 'Her gidene çok üzülmüşümdür ama şimdi bir kurban keseceğim' dedi.

SHABER3.COM

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, İstanbul'un Şile ilçesinde düzenlenen istişare toplantısında önemli açıklamalarda bulunuyor. Yerel seçim öncesinde hazırlıkta olan İYİ Parti’nin lideri Akşener, gündeme dair değerlendirmelerde bulundu.

Akşener’in açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

Biz bu ülkeyi yönetmeye talibiz. Anayasanın ilk 4 maddesini asla tartışmadan, bu ülkeyi refaha ve feraha çıkarmak için bir yolculuğa çıktık.

Dün akşam televizyonlara bakarken Sözcü televizyonunda bir şey gördüm. Sorular çok inciticiydi. Partimizde 8 kişi farklı aralıklarla istifa etti. Demek ki bazı şeyleri anlatmak farz oldu.

Ben asla istifa edip giden arkadaşlarımız hakkında onları incitecek tek cümle etmedim. Biz hiçbir zaman kavgaya girmedik.

Benim ve oğlumun hesapları gayrı resmi kontrol edildi. Bu doğru.

2023 seçimlerinde bu ucube sistemden kurtulmak için seçimi kazanmak şarttı. Bu tek adam sistemine Türkiye'nin veda etmesi için elimizden geleni yaptık. Partimiz demokrasiye dair kuruldu.

Dün olduğu gibi yine istifalar olacak. Bazılarının yaptığı siyasi dolandırıcılıktır. İstifa edip AK Parti'ye geçen vekile sormuştum "neden bize geldiniz?" diye. Nebi Hatipoğlu 4 gün sonra AK Parti'ye geçti. Erdoğan bunları görmüyor mu acaba? Her gidene çok üzülmüşümdür ama şimdi bir kurban keseceğim.


Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Akşener hangi vekilin partisinden istifasına çok sevindi:... Sonraki Haber >>

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
10:12:32