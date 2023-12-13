İsrail: ABD ile anlaşmazlıklar mevcut

İsrail Başbakanlık Sözcüsü Gendelman, çevrimiçi düzenlediği basın toplantısında, ateşkesin Hamas'a yeniden toparlanma ve rahatlama imkanı vereceğini, bu nedenle buna izin vermeyeceklerini belirtti.



"Hamas'ı yok ettikten sonra ateşkes olabilir" ifadesini kullanan Gendelman, dün Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'ndaki (BMGK) ateşkes çağrısı kararının reddedildiğine işaret etti.



ABD'nin, Hamas'a karşı savaşın durdurulması için yapılan baskılar karşısında Tel Aviv'in yanında yer aldığını, ancak iki ülke arasında bazı anlaşmazlıkların da olduğunu kaydeden Gendelman, "Evet, savaştan sonraki sürece ilişkin Washington ile aramızda anlaşmazlıklar var. Ancak, bu konuda ortak anlayışa ulaşabileceğimizi umut ediyoruz" diye konuştu.



ABD VE TEL AVİV ARASINDAKİ ANLAŞMAZLIKLAR



İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, ABD Başkanı Joe Biden ile dün yaptığı görüşmenin ardından Washington yönetimiyle ters düşen açıklamalar yapmıştı.



Netanyahu, Filistin ile İsrail arasında 1993 ve 1995 yıllarında imzalanan Oslo Anlaşmaları'na atıfla "Pozisyonumu netleştirmek isterim; İsrail’in Oslo hatasını tekrarlamasına izin vermeyeceğim" ifadesini kullanmıştı.



Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Koordinatörü John Kirby, İsrail'in saldırılarının sürdüğü Gazze'nin geleceğine ilişkin 4 Aralık’ta ABC News'e demeç vermiş, Gazze'de söz sahibi olabilecek "reformdan geçmiş bir Filistin Yönetimi" görmek istediklerini belirtmişti.



İsrail'in saldırıları sona erdiğinde mevcut "Filistin Yönetimi'nin" Gazze'yi yönetecek güvenilirliğe sahip olmadığını savunan Kirby, "Gazze'de yönetim nasıl olursa olsun, Filistin halkının isteklerine yanıt vermelidir ve şu anda Filistin Yönetimi bu güvenilirliğe sahip değil" demişti.



İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun, işgal sona erdiğinde "Filistin Yönetiminin Gazze'ye dönmesine izin vermeyi planlamadığı" açıklamalarına ilişkin Kirby, "(Netanyahu'nun) söylediği şey, şu anda reformdan geçmemiş bir Filistin Yönetimi'nin, kendisi için de bizim için de kabul edilemez olduğudur. Filistin Yönetimi'nin şu anda Gazze'de güvenilir bir yönetim kontrolü sağlayabilecek bir konumda olduğuna inanmıyoruz" ifadelerini kullanmıştı.



ABD Başkan Yardımcısı Kamala Harris ise Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ile 3 Aralık’ta Batı Şeria'daki durumu ele aldıkları bir telefon görüşmesi gerçekleştirmişti.



ABD'nin Filistin halkına ve bu halkın güvenlik, onur ve iradesine desteğini dile getiren Harris, iki devletli çözüm vurgusu yapmıştı.