İsrail basını: Hamas liderleri Türkiye'de gizli toplantı yaptı

İsrail basını, Hamas liderlerinin geçen hafta Türkiye'de gizli bir toplantı yaptığını iddia etti. The Jerusalem Post gazetesinin İsrail kamu yayıncısı KAN'dan aktardığına göre, Hamas yetkililerinin 'gizli toplantısı için Türkiye özellikle seçilmişti çünkü liderlerin burada bir araya gelmesinin yeterince güvenli olduğu düşünülmüştü.'







İsrail basınının iddiasına göre, toplantının liderliğini, Beyrut'tan katılan Hamas Siyasi Büro Başkan Yardımcısı Salih El Aruri ve Katar'ın başkenti Doha'da yaşayan eski Hamas lideri Halid Meşal yapmış, toplantıya pek çok Hamas yetkilisi de katılmıştı. The Jerusalem Post gazetesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın İsrail'i savaş suçları işlemekle suçladığını hatırlatarak, "Türkiye, toplantı yeri olarak özellikle seçildi, çünkü liderlerin orada toplanması yeterince güvenli addedildi" yorumunda bulundu.





'TOPLANTI BİR SONRAKİ ADIMLARI KOORDİNE ETMEK İÇİN YAPILDI'

İddiaya göre, geçen hafta yapılan toplantının amacı 'Hamas'ın İsrail ile devam eden çatışmasında bir sonraki adımlarını koordine etmekti'. Hamas liderlerinin savaştaki bir sonraki adımlarını ve Lübnan Hizbullahı'nın rolünü henüz belirlemediği ifade edilirken, KAN, başka bir rehine takası anlaşmasının masada olabileceğini aktardı.







Mısırlı yetkililer de 17 Aralık Pazar gecesi yaptıkları açıklamada, İsrail ve Hamas'ın yeni bir geçici ateşkes ve rehine takası anlaşmasına açık olduğunu bildirmiş, fakat bu anlaşmanın nasıl uygulanacağıyla ilgili anlaşmazlıkların sürdüğü ifade edilmişti.





'GÜVENLİ BİR ORTAMDA GÖRÜŞMEK İSTEDİLER'

İsrail basınına göre, Hamas liderleri 'gizli toplantılarını' üçüncü bir ülkede yapmayı ve toplantı için video konferans gibi teknolojik araçları kullanmamayı seçmişti çünkü İsrail istihbaratının sızmasının mümkün olmadığı 'güvenli bir ortamda' görüşmek istemişlerdi.





İsrail iç istihbarat örgütü Şin Bet Başkanı Ronen Ba, aralık ayının başında yaptığı bir açıklamada, Hamas liderlerini dünyanın neresinde olurlarsa olsunlar ortadan kaldıracaklarını söylemiş, Türkiye'den İsrail'e 'Ciddi sonuçları olur' uyarısı yapılmıştı.