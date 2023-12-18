Samanyolu Haber /Dünya / Baerbock mülteciler için Ruanda modelini reddetti /18 Aralık 2023 17:02

Baerbock mülteciler için Ruanda modelini reddetti

Ruanda'da bulunan Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock, iltica sürecinin Avrupa dışında sürdürülmesine ilişkin talepleri geri çevirdi.

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Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock resmi temaslarda bulunmak üzere gittiği Ruanda'da iltica süreçlerinin yurt dışına taşınması yönündeki talepleri 'kabul edilemez' olarak nitelendirdi.

Baerbock pazartesi günü başkent Kigali'de yaptığı açıklamada, özellikle muhafazakâr politikacıların sığınma politikasında İngiltere örneğinden yola çıkarak, Ruanda modelinin benimsenmesi çağrısında bulunmalarını 'şaşkınlıkla karşıladığını' söyledi. Söz konusu taleplerin asıl sorumluluk olan, ortak bir Avrupa sığınma politikasının uygulanmasından uzaklaştıran 'teorik tartışmalar' olduğunu dile getiren Baerbock, Almanya'da Ruanda modeline ilişkin tartışmaların, 'gerçekte ve uygulamada çözüm bulmak istemeyenler' tarafından yürütüldüğünü ileri sürdü.

DW Türkçe'de yer alan habere göre Almanya'nın en büyük muhalefet partisi CDU'nun (Hristiyan Demokrat Birlik) İç Politikalar Uzmanı Alexander Throm, AFP haber ajansına yaptığı açıklamada, Baerbock'un Ruanda temasları esnasında, bu ülke ile iltica konusunda iş birliği yapmanın yollarını aramasını tavsiye etmişti.

RUANDA İSTEKLİ
Ruanda Dışişleri Bakanı Vincent Biruta ise, mevkidaşı Baerbock ile yaptığı görüşmesinin ardından, şimdiye kadar sadece İngiltere ile sınırlı olan iltica iş birliğini diğer ülkelere de genişletmeye açık olduklarını ifade etti. Ruanda'nın Almanya ile de bu şekilde iş birliği yapmaya istekli olup olmadığı sorulan Biruta, "Ruanda küresel göç krizini çözmek için herhangi bir ortakla çalışmaya hazırdır" diye konuştu.

RUANDA MODELİ NEDİR?
Ruanda daha önce İngiltere ile tartışmalı bir iltica anlaşması imzaladı. Buna göre İngiliz hükümeti, 'kaçak yollardan' iltica etmek amacıyla İngiltere'ye gelen göçmenleri caydırmak üzere iltica başvurularını incelemeden bu kişileri Ruanda'ya gönderecek. Bu göçmenlerin gelecekte İngiltere'ye dönmeleri de mümkün olmayacak. Anlaşma çerçevesinde Ruanda'ya belli bir ödeme yapılacak. Ancak İngiltere yargısının müdahalesi nedeniyle Ruanda'ya şu anda göçmenler gönderilemiyor.

BM, GÖÇMEN KURULUŞLARI VE KİLİSELERDEN ELEŞTİRİ
Uygulama uluslararası hukukun ihlal edildiği gerekçesiyle eleştirilerin hedefinde. Birleşmiş Milletler (BM) Mülteciler Yüksek Komiserliği İngiliz hükümetinin bu adımını 'tamamen yanlış' diye nitelendiriyor. İngiltere'deki kiliseler de uygulamayı 'ahlaka aykırı' ve 'utanç verici' diye tanımlıyor. Ruanda hükümeti ise ülkenin güvenli olmadığı ve yoğun insan hakları ihlallerinin yaşandığı yönündeki eleştirileri reddediyor.
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