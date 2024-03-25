İsrail Gazze’de iki hastaneyi daha kuşattı

İsrail’e göre Gazze’deki hastanelerde Hamas militanları bulunuyor ve silahlar saklanıyor.



Hamas ve hastane yetkilileri ise bunu reddediyor.



Filistin Kızılayı, İsrail tanklarının El-Amal ve Nasser hastanelerine aniden yönelmesiyle bir çalışanının yaşamını yitirdiğini açıkladı.



Hastaneler Gazze’nin Han Yunus bölgesinde ve bölgeden şiddetli çatışma haberleri geliyor.



Filistin Kızılayı İsrail zırhlı araçlarının El-Amal Hastanesi’nin çevresine buldozerlerle operasyon yürüttüğünü belirtirken çalışanlarının aşırı tehlike altında altında olduğunu bildirdi.



Filistin Kızılayı’na göre, İsrail güçleri hastanenin tamamen boşaltılmasını istiyor ve bunu gerçekleştirmek için de sis bombaları atıyor.



İsrail ordusu ise Han Yunus’ta militanların toplanma yeri olan noktaların altyapısını hedef aldığını belirtiyor.



Hamas bu iddiayı reddediyor ve İsrail’i savaş suçu işlemekle suçluyor.



Gazze’deki sağlık yetkilileri İsrail güçlerinin El-Şifa Hastanesi’nde onlarca hasta ve sağlık çalışanını gözaltına aldığını belirtiyor.



El-Şifa Hastanesi Gazze’nin kuzeyinde kısmen çalışan az sayıdaki sağlık tesislerinden biri.



Gazze’nin güneyinde evlerini terk etmek zorunda kalanlar için sığınma yeri olan Refah’ta ise İsrail hava saldırısında yedi kişinin yaşamını yitirdiği belirtildi.