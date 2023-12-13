Samanyolu Haber /Dünya / İsrail, Gazze’deki tünellere su pompalıyor /13 Aralık 2023 00:17

İsrail, Gazze’deki tünellere su pompalıyor

Hamas ile 7 Ekim’den beri çatışmalarına devam eden İsrail'in Gazze’deki tünellere deniz suyu pompalamaya başladığı bildirildi.

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ABD’li yayın organı Wall Street Journal’ın aktardığına göre İsrail, Gazze’de Hamas’ın kullandığını ifade ettiği tünellere deniz suyu pompalamaya başladı.

ABD'li yetkililer, haftalarca sürmesi beklenen tünellere deniz suyu basma işleminin 7 ayrı pompa sistemiyle gerçekleştirileceğini ifade etti.

Gazetenin haberinde ABD Başkanı Joe Biden’ın ekibinden ismi paylaşılmayan bir kişinin görüşüne de yer verildi. Yetkili, bu yöntemin “Hamas’ın savaşçıları ve mühimmatları sakladığına inanılan tünellerin yok edilmesine yardımcı olacağını" ifade etti.

Başka bir yetkili de deniz suyunun Gazze’deki içme suyu kaynaklarını tehlikeye atacağına yönelik endişesini dile getirdi.

Gazze'deki tüneller yıllardır İsrail ablukası altında yaşayan Filistinliler için temel malzemelere ulaşmak açısından da yaşam damarı işlevi de görüyor.

"İYİ BİR FİKİR"

İsrail’in tünellere su pompalamak istediğini ilk olarak WSJ duyurmuştu. İsrail Genelkurmay Başkanı Herzi Halevi, ABD’li gazetede çıkan haberden sonra “Yer altı tünellerinin kullanımını önlemek için tüm seçenekleri değerlendiriyoruz. Tünelleri suyla doldurmak iyi bir fikir” demişti.

Uzmanlar, Gazze'deki tünelleri deniz suyu ile doldurmanın bölgede nesiller sürecek tatlı su sorununa neden olabileceğini belirtmişti.

İsrail, yaklaşık 800 tünel tespit ettiğini, fakat tünel ağının bilinenden çok daha büyük olduğunu öne sürmüştü.
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