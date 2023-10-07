İsrail Gazze’ye bomba yağdırdı

Sözcü'de yer alan habere göre İsrail Ordu Sözcülüğü, X sosyal medya hesabı aracılığıyla, Gazze Şeridi’ne düzenledikleri hava saldırılarının görüntülerini yayınladı. Ordu Sözcülüğü, Gazze’de Hamas’a ait 50 askeri yerleşkeyi ve 4 operasyon merkezini hedef aldıklarını bildirdi.



Gazze’deki Sağlık Bakanlığından,”Aksa Tufanı” saldırısının ardından Filistin tarafındaki can kayıplarına ilişkin bilgi verildi.



Bakanlığın X sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, İsrail’in Gazze’ye saldırılarında 198 kişinin hayatını kaybettiği, 1610 kişinin yaralandığı belirtildi.



Can kayıplarının olduğu bölgelere ilişkin bilgi verilmezken, verilerin saat başı güncelleneceği aktarıldı.



Filistin Sağlık Bakanı Al-Kaila, Batı Şeria’daki tüm hastanelerin işgal altındaki Gazze Şeridi’nden gelen yaralıları kabul etmeye hazır olduğunu belirtti.



Öte yandan Filistin Sağlık Bakanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, Batı Şeria’nın El Halil, Ramallah, Kalkılyye kentlerinde de İsrail güçleriyle Filistinliler arasında olaylar çıktı.



HAMAS: KOMUTANLARI ESİR ALDIK



Hamas Siyasi Büro Başkan Yardımcısı Salih el-Aruri, Al Jazeera televizyonuna yaptığı açıklamada, “Elimizde İsrail’deki tüm esirlerimizin serbest kalmasını sağlayacak esirler var” dedi.



Çok sayıda İsraillinin esir alındığını ve aralarında üst düzey subayların olduğunu ifade eden Aruri, “savaşa girdiklerini ve çok şehit verdiklerini, zafer için ne gerekiyorsa yapmaya hazır olduklarını” söyledi.



İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı aşırı sağcı Itamar Ben-Gvir de kolluk kuvvetlerine ek yetkiler tanıyan, “sivil olağanüstü hal” ilan edildiğini duyurdu.



İsrail Kamu Yayın Kuruluşunun haberine göre (KAN) Ben-Gvir, “sivil olağanüstü hal”in yanı sıra, gönüllü polis sayısının artırılması talimatını verdi.



İsrail Polis Sözcülüğü de Gazze çevresindeki İsrail yerleşim yerlerinde, vatandaşların sokağa çıkmamasını ve evlerinde kalmalarını istedi.



Polis Şefi Kobi Shabtai, Filistinli silahlı grupların girdiği yerlerde “bölge, bölge ilerlediklerini bazıların etkisiz hale getirdiklerini” ifade etti. İsrail acil yardım servisi Kızıl Davut Yıldızı da iki ambulansa silahlı kişilerce el konulduğunu ve İsrailli bir sağlık görevlisinin öldüğünü açıkladı.



Öte yandan sosyal medyada, İsraillilerin esir alınarak Gazze’ye getirildiğine dair birden fazla olayı gösteren videolar paylaşıldı.



Sosyal medyada yer alan başka görüntülerde de Filistinli silahlı grupların gelmesi üzerine bölgede bir eğlence etkinliği düzenleyen yüzlerce İsraillinin kaçıştığı görüldü.



İsrail televizyonuna konuşan bir kişi, Gazze Şeridi çevresindeki partiye katıldığını, alandan polis eşliğinde ayrılırken silahlı kişilerin ateş açtığını, arkadaşlarının vurulduğunu söyledi. Görgü tanığı, arabalarına doğru roketatar atıldığını ve son anda kaçtıklarını ifade etti.



Hamas’ın askeri kanadı Kassam Tugayları, sabah İsrail’e “Aksa Tufanı” isimli kapsamlı bir operasyon başlattığını duyurmuştu. Gazze’den İsrail yönüne binlerce roket atılırken silahlı gruplar da bölgedeki yerleşim yerlerine girmişti.



“Aksa Tufanı” operasyonu üzerine İsrail ordusu da onlarca savaş uçağıyla Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığını açıkladı.